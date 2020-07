Fotballryktene: Thiago Alcantara nærmer seg Liverpool

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier han har vært en en stor beundrer av Bayern Münchens spanske midtbanespiller Thiago Alcantara. Nettstedet Teamtalk melder at det har vært avanserte forhandlinger mellom de to klubbene.

Liverpool skal likevel være sikker på å skaffe seg 29-åringens underskrift. Bayern München har puttet en prislapp på ca. 37 millioner kroner på spanjolen.

Jadon Sancho har blitt koblet til flere storklubber denne våren. Nå rapporterer avisa The Sun at den engelske unggutten har blitt enig med Manchester United om en overgang. 20-åringen skal få en ukelønn på drøye 1,6 millioner kroner.

The Mirror meldte forrige uke at Ole Gunnar Solskjær må kvitte seg med fire spillere for å finansiere Sancho-overgangen. Spillerne som etter ryktene skal være på vei bort er Jesse Lingard og Alexis Sanchez.

Det har i det siste vært spekulert i om Lionel Messi kan være på vei bort fra Barcelona, når argentinerens kontrakt med katalanerne utgår neste sommer. Talksport melder at 33-åringen kan ende opp hos Manchester City, om manager Pep Guardiola forlater klubben.

Chelsea kan ende opp med å selge seks spillere for å hente det tyske stjerneskuddet Kai Havertz. Prislappen på Bayer Leverkusen-spilleren skal være på drøyt 1 milliard kroner. Det skriver Daily Express.

Paris Saint-Germain snuser på Arsenals høyreback Hector Bellerin. Det skriver Daily Express. Også Juventus og Bayern München skal være interessert i spanjolen.

Daily Mail melder at Paris Saint-Germain også skal være interessert i å hente Newcastle-ving Allan Saint-Maximin. 23-åringen har vist strålende form for Newcastle i det siste. Samtlige topplag i Premier League er også interessert i franskmannens underskrift.