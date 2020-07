Skuespiller Nick Cordero (41) døde av koronaviruset

– Gud har en ny engel i himmelen nå, skriver Corderos kone, Amanda Kloots på sin Instagram-profil.

Søndag morgen døde Cordero som følge av å være smittet av koronaviruset.

– Omringet av sin families kjærlighet sovnet han stille inn, mens vi sang og ba for han, skriver Kloots videre.

Cordero ble innlagt på intensivenheten ved Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles 31. mars og lå bevisstløs, tilkoblet respirator etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

– Koronaviruset gjorde stor skade på Nicks lunger. Legene sa at det så ut som om han hadde røyket i 50 år, skrev Kloots på Instagram i mai, hvorpå hun senere fortalte CBS at det så ut til at han ville trenge en dobbel lungetransplantasjon, skriver CNN.

Cordero etterlater seg sin ett år gamle sønn, Elvis, i tillegg til sin kone Kloots.

Cordero har blant annet spilt i den norske serien «Lilyhammer». I tillegg ble han nominert til en Tony-pris i 2014 for hans rolle i «Bullets over Broadway», en rolle som forøvrig vant han en Theatre World-pris og en Outer Critics Circle-pris.