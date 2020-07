NFF har fått varsler om brudd på koronatiltakene i breddefotballen

Mandag sendte Norges Fotballforbund ut et åpent brev der de ber klubbene følge koronatiltakene fra myndighetene.

Dette etter at det har florert rykter og varsler om at breddeklubber vil bryte koronatiltakene i sommer.

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, sier dette til TV 2:

– For det første, det er veldig lett å forstå frustrasjonen om at de ikke får komme i gang med i hvert fall trening. Det er stort engasjement og når det ble et endelig nei, så har reaksjonene vært veldig sterke, sier Bjerketvedt.

Han legger til at han vet at flere klubber har snakket om å bryte koronatiltakene, men at han ikke har oversikt over hvilke klubber det gjelder. Han er redd slike brudd vil være mot sin hensikt.

– Dette er et "føre var-brev", men det dreier seg ikke først og fremst om ryktene om en aksjon, sier Bjerketvedt.

– At det er noen brudd, det forstår vi at det er

Leder i divisjonsforeningen i NFF, Kari Lindvik, sier at hun har vært i samtaler med flere klubber angående brudd på koronareglene.

– I dag har jeg snakket med 5-6 klubber, mest fra Østlandet og hovedsaklig i Oslo, bekrefter hun overfor TV 2 mandag, men vil ikke kommentere hvilke klubber det gjelder.

– Jeg velger å tro at det er rykter som oppstår og at klubbene følger tiltakene. At det er noen brudd, det forstår vi at det er, for rykter oppstår ikke av ingenting, sier Lindvik.

Vil snakke med regjeringen

Bjerketvedt håper klubbene oppfører seg og sier fotballforbundet vil ta opp kontakten med regjeringen. Kulturdepartementet sier at de ikke vil diskutere gjenåpning av breddeofotball før 10. august.

Det er altfor sent, mener Bjerketvedt.

– Vi håper og tror at vi skal komme i dialog med myndighetene nå. Vi håper at vi klarer å overbevise dem at det er fullt forsvarlig å åpne for også for breddenivåene. Det er på grensen til urettferdig når samfunnet åpner mer og mer og breddefotballen holdes igjen, sier generalsekretæren.