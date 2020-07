Fotballkretsene krever åpning av breddefotballen: - Et rop om hjelp

Vi er 18 kretsledere i Norges fotballforbund som ber innstendig om at det åpnes for resten av norsk fotball fra 1. august.

Vi har et sterkt engasjement for samfunnet, idretten og folkehelsen, og føler nå at vi har en regjering som ikke ser konsekvensen av ikke å slippe til den siste delen av norsk fotball.

Det er prisverdig at dere har åpnet for normal trening og at vi har fått en dato for kampstart i barne- og ungdomsfotballen. Dette er svært viktig for å begrense frafallet, opprettholde rekrutteringen og for folkehelsen i et langsiktig perspektiv.

Vi representerer frivilligheten i grasroten i fotballen og vi kan ikke ta sommerferie. Alt henger sammen med alt, topp og bredde, barne- og ungdomsfotballen og de som ikke får spille nå, voksenfotballen. Uten det ene taper det andre. Vi taper fysisk aktivitet, frivillighet, engasjement og folkehelse. Derfor må vi ha med resten av bredden OG DET HASTER.

Uten normal trening fra senest 1. august, kan vi gå glipp av årets fotballsesong. Det høres kanskje ut som krisemaksimering at tiden er i ferd med å renne ut, MEN den er det. Det er krise!

Kampstart i september vil medføre at mange av kretsene ikke vil ha mulighet til å gjennomføre en høstsesong. I landet vi bor vil det mange steder ikke være mulig å spille fotballkamper sent på høsten. I tillegg møter vi utfordringer rundt banekapasitet, anlegg uten undervarme og flomlys for å nevne noe.

Når det kommer til smittevern har våre klubber vært imponerende gode til å etterleve dette, og vi er av den klare oppfatning at smittevernet best ivaretas gjennom organisert aktivitet. Vi ser med bekymring at stadig flere spiller uorganisert fotball med fullkontakt ute på løkka uten at vi kan kontrollere det.

Det er vanskelig å forstå og forklare til våre medlemmer hvorfor de ikke kan spille fotball, når samfunnet er åpnet på så mange andre områder. De samme folkene kan reise rundt om i Norge og Europa, ta seg en fest på byen og stå tett på bussen. De kan ikke trene som normalt på en 7000 m2 fotballbane, noe helsemyndighetene har beskrevet som uten smitterisiko.

Kretslederne i Norges Fotballforbund ber innstendig om at regjeringen gir oss tillatelse til å drive vår idrett som normalt, snarest mulig og senest 1. august. Dette vil gjør det mulig for våre seniorspillere å gjennomføre høstsesongen. Vi lover å gjøre vårt for at smittevernet blir ivaretatt. Håper å høre fra dere snarest mulig, vi har ingen tid å miste.

Med hilsen fra grasroten i Norsk fotball