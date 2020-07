Her må turistene punge ut for å ta seg et bad i havet

Vanligvis pleier tyrkiske turistperler å flyte over av vestlige turister i sommermånedene. Slik blir det nok ikke i år.

Selv om Tyrkia er et land med lite smittespredning av koronaviruset, har de pent vært nødt til å innstille seg på at strømmen av turister blir laber.

Sørvest i Tyrkia ligger den idylliske havnebyen Bodrum, bare 20 kilometer i luftlinje fra den greske øya Kos, som i senere år kanskje er mest kjent for russeturisme.

Saken er også omtalt av Flysmart24.

Badeavgift

Bodrums hoteller har i sommer fått oppmerksomhet i lokale medier for å ha innført noen spesielle avgifter.

Tyrkia, som til vanlig har vært en særdeles prisgunstig feriedestinasjon for skandinaver, ser nå til å øke prisene for turister betraktelig.

Besøkende på en strandbar i Bodrum måtte nemlig ut med 550 tyrkiske lire, eller om lag 750 norske kroner for å få dyppet seg i havet.

Det å ta seg et bad var ikke det eneste som kostet flesk. På kvitteringen til gjesten ved hotellet strandbaren hører til, står det også at personen har betalt 450 kroner for en kebab og 75 kroner for en kopp med kaffe.

Det er uklart på hvilke strender man må betale en avgift for å ta seg et bad, men lokale medier kommer med flere eksempler der hoteller og resorter har sin egen strand, og står fritt til å kreve badeavgift.

De oppgir også at prisene har steget på mat, drikke og tjenester i mange populære badebyer i Tyrkia.

I Storbritannia har muligheten for en luftbro til land som for eksempel Tyrkia blitt diskutert, og det ventes at landet til uken vil lette noe på reiserestriksjonene sine.

Tar de nye prisene i forsvar

Ordføreren i Bodrum, Ahmet Aras uttalte denne uken at turistnæringen i byen har blitt rammet hardt av pandemien.

– Bedrifter er allerede rammet hardt av viruset. De får ikke endene til å møtes. Det betyr selvfølgelig ikke at kundene må overbetale, sier Aras ifølge Daily Sabah.

Han legger til at man ikke må kjøpe de dyre tjenestene som tilbys.

– Du må ikke dra på hoteller som tar så mye betalt, men det finnes definitivt kundegrupper som vil betale så mye. Hvis Bodrum tilbyr billigere produkter, vil turistene som vanligvis bruker penger her, bruke dem andre steder i stedet. For eksempel på Santorini eller Ibiza, sier ordføreren.