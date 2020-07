– Jeg snur meg og ser at William omtrent forsvinner rett ned

– Det var som i sakte film at jeg ser William løfter foten, tramper og omtrent nesten forsvinner rett ned, forteller Hanne Cathrine Bergersen.

Hun og sønnen var ute og gikk i vannkanten på Holsand ved Skogn småbåthavn i Levanger. Med håv og bøtte i hånden var planen egentlig å bruke ettermiddagen på å fange krabber på stranda.

Slik ble det altså ikke.

– Det var en ganske skremmende opplevelse. Jeg gikk like foran William, og snudde meg ganske ofte for å følge med på han, forteller Bergersen.

Så ser hun plutselig at sønnen forsvinner ned i synkehullet.

– Jeg griper tak i gutten og drar han opp, og da har han leire helt opp til brystkassa, forteller Bergersen.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Fant to synkehull

Politiet ble varslet etter den skremmende hendelsen.

Tore Trustrup, teknisk vakt i Levanger kommune, dro til badestranden etter beskjeden om at et barn hadde havnet i et synkehull. På stranden fant han to dype hull.

- De var omtrent en meter dype med litt gyngende grunn, så vi sperrer av området, forteller Trustrup til TV 2.

SJEKK: Tore Trustrup, teknisk vakt i Levanger kommune, ved synkehullet på Holsand. Foto: Jan Arne Austad/ TV 2

Nå er et område på rundt 30-40 meter sperret av rundt hullene. Trustrup forteller at det kan være farlig hvis hullene er veldig dype.

Politiet fikk meldingen om et synkehull på Holsand ved Skogn småbåthavn klokken 18.20 søndag.

Hullet som gutten falt i har en diameter på 0,7 meter.

– Setter en støkk i en

LETTET: Lille William kom like hel fra den dramatiske hendelsen, til tross for gjørmesøl og en ubehagelig opplevelse. Foto: Privat / Hanne Cathrine Bergersen

Bergersen forteller at senere søndag kveld ringte teknisk vaktsjef for å gi beskjed om at det var et lignende synkehull like ved det som William havnet oppi.

Nå ønsker hun å advare andre.

– Dette har jeg jo ikke opplevd før, og det er jo ikke noe man hører om ofte her i området. Det setter en liten støkk i en, sier hun.

Det er hun nok ikke alene om å oppleve. Ikke langt unna sitter nemlig lille William. Han får ikke sove etter de dramatiske hendelsene som utspilte seg på stranden.

– Jeg datt nedi og ble redd!

William har snakket om hendelsen hele kvelden, forteller moren.

Selv har hun brukt store deler av kvelden til å tenke gjennom hvor ille det kunne ha gått dersom hun ikke fulgte med i øyeblikket sønnen havnet nedi hullet.

– Heldigvis var jeg der da det skjedde. Det er man jo selvfølgelig når man bare er 3,5 år, men samboeren min som sto litt lengre unna hadde jo ikke sjans til å høre noe som helst på grunn av vinden, sier hun.

Kan skyldes nedbør

Williams klær var dynket i blåleire da han ble hentet opp av synkehullet. Teknisk vakt Tore Tustrup er tydelig på at en slik leire kan være farlig for både voksne og barn.

Men hvorfor det har dukket opp synkehull i området akkurat nå, det er han ikke sikker på.

– Det kan skyldes at vi har hatt mye nedbør på kort tid, sier han.

Levanger kommune sender ut en geolog mandag morgen, for å undersøke synkehullene. Inntil videre er den populære badestrenden stengt av.