– Føles som alt går imot oss

Alexander Tettey trekker pusten.

– Jeg prøver å komme meg mentalt etter kampen, men det går fint, sier nordmannen.

Tettey sikter til 0-1 tapet for Brighton lørdag. Kampen var Norwichs fjerde etter at Premier League startet opp igjen i sommer. Alle har endt med tap. Dermed ligger klubben sist i Premier League med 21 poeng.

– Vi er i en situasjon der vi føler at alt går imot oss. Samtidig blir alt mye vanskeligere når vi ikke vinner kamper og vi i tillegg må ut og prestere. Det er mye psykologisk og mentalt bak alt som foregår nå, sier Tettey til TV 2.

34-åringen, som har vært i Norwich siden 2012, og bærer kapteinsbindet på armen, beskriver hvordan han opplever situasjonen klubben hans er i:

– Det er klart at det er tungt. Det er ingen som har lyst til å være der vi er. Vi har bare 21 poeng, vi er langt bak skjema.

Forklaringen på det hele er ikke nødvendigvis så enkel.

– Når vi først ligger der vi ligger, føles det fort at alt butter imot. Ting skjer uten at vi helt kan forklare det. Vi opplever å være inne i kampene, kjemper godt og kommer til sjanser, men så klarer vi ikke å score likevel for man er så anspent på grunn av at vi ligger der vi gjør.

– Vi tenker "vi må score", men så klarer vi det ikke. Motstanderen gjør det i stedet for og kampen er ferdig. Vi spør oss selv "hvorfor tapte vi?". Det er vanskelig nå. Når man sliter, så går ikke maskineriet av seg selv. Det ligger noe der.

Det er ingen tvil om at en fornyet kontrakt i Premier League virker et godt stykke unna for Tettey og Norwich. Det gjenstår fem kamper av sesongen og akkurat nå er det sju poeng opp til trygg grunn, men det er ikke helsvart enda.

– Håpet er der, det lyser fremdeles. Men hver gang vi taper, forsvinner litt av lyset. Så får vi se hvor mye lys det er igjen til slutt. Etter tapet for Brighton på lørdag, følte jeg at en stor del av lyset sluknet. Men det er fortsatt håp, vi har fem kamper å gjøre det på. Det er det vi lever for akkurat nå, forteller Tettey.

– Samtidig må vi klart forbedre oss skal vi ha noe i Premier League å gjøre neste sesong. Vi må ta oss sammen og håpe at ting går vår vei.

Norwich har Watford, West Ham, Chelsea, Burnley og Manchester City igjen på programmet. Først ut er Watford, som også kjemper for å unngå nedrykk.

Det står om meget viktige poeng i bunnstriden på Vicarage Road. Watford - Norwich ser du på TV 2 Sport Premium 2 og Sumo, tirsdag kl 19.00.