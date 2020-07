Pellegrino med kandidat til årets mål

To scoringer av målsniken Amahl Pellegrino var likevel ikke nok for Kristiansund, som dro med seg ett poeng hjem fra bortekampen mot Strømsgodset.

Strømsgodset - Kristiansund 1-2 | Se scoringene fra første omgang i Sportsnyhetene øverst på siden

Amahl Pellegrino har vært i forrykende form så langt denne Eliteserie-sesongen, og søndag vartet spissen opp med to nye scoringer. Én av dem en perle.

– Har du sett!?

For etter å ha sneket til seg ballen og satt inn 1-0 leverte 30-åringen en suser mot gamle lagkamerater i Strømsgodset.

Etter å ha fått et frispark blokkert dempet Pellegrino ballen og blåste den opp i krysset.

– Chrsitian Michelsen står og gliser. Herre min hatt for scoring! Har du sett!? Han tar den ned på kassen og murer til helt opp i vinkelen. En av de fineste målene som er scoret på Marienlyst noensinne! Ofte sier vi at baller går i krysset, men her går det ikke an å få den lenger opp i krysset, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra.

Ole Martin Årst ble også sendt ut i euforien.

– Det er et mesterstykke av et mål. Han scoret årets mål for noen runder siden og nå har han overgått det, sa Årst.

– Det er den fineste målet han har scoret i 2020. Det skal nesten ikke være mulig, sa Mathisen.

Angrer ikke på salget av Pellegrino

Dermed har Pellegrino notert seg for sju scoringer så langt denne sesongen. Kun Bodø/Glimts Kasper Junker har scoret flere.

– Han er akkurat nå i en liga for seg selv. Alt han rører ved går inn. Det kan jeg bare være glad for på hans vegne, men i dag gjorde det vondt for oss, sa Godset-trener Henrik Pedersen til Eurosport ifølge NTB.

Han avviste samtidig at det var feil å selge Pellegrino.

– Det er alltid en mening med alt som skjer. Det var det også for «pelle». Han trengte en miljøforandring, og vi måtte ha penger i kassen, sa dansken.

De to nettkjenningene mot Godset var likevel ikke nok til å sikre seieren.

Drammenserne slo tilbake etter pause etter mål fra Johan Hove og Moses Mawa. Kampen endte dermed 2-2.

Kristiansund henger med i toppen av Eliteserien på tredjeplass - á poeng med Brann, men med bedre målforskjell. Godset følger poenget bak der igjen etter å ha