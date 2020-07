Dansk målshow i Bodø: – De rundspiller Brann

Bodø/Glimt - Brann 5-0

Serieleder Bodø/Glimt overkjørte Lars Arne Nilsens Brann på oppskriftsmessig vis. Glimts danske duo, Kasper Junker og Philip Zinckernagel, bidro nok en gang til målfest på Aspmyra.

Branns midtstopper Vegard Forren er tydelig skuffet etter å ha blitt ydmyket i Bodø.

– Vi blir pissa på. Det blir noen stygge sifre utpå her. Når vi er så dårlige og de er så gode, da blir det stor forskjell på lagene. Så alle ære til dem, sa Forren til TV 2 etter kampen.

– Dette er en sånn kamp vi bare må glemme,så må vi vise at vi er sterkere enn det her, fortsatte Forren.

I fjor var Brann det eneste laget som tok med seg tre poeng fra Aspmyra stadion. Det var de ikke i nærheten av å følge opp søndag kveld.

Bodø/Glimt stod høyt fra start og Brann greide ikke å melde seg på i kampen. Etter 12 minutter hadde danske Kasper Junker satt to mål. Det første var resultat av en nydelig langpasning fra Brede Moe og rot i Brannforsvaret, nummer to på innlegg fra Ulrik Saltnes. I TV 2s FotballXtra slakter ekspertene Brann.

– De rundspiller Brann! Brann ser ut til å ha gitt opp etter 33 minutter og 30 sekunder spilt. Det går så fort at dette må sees i slowmotion, sa fotballekspert Jesper Mathiesen om målshowet på Aspmyra.

– Jeg blir rett og slett glad av å se disse guttene spille fotball. Brann, dette er en sørgelig forestilling, men vi må helle fokusere på dette fantastiske Bodø/Glimt-laget, sa Mathiesen.

Branns Ruben Kristiansen spilte en svak kamp og etter en halvtime gjorde han ikke saken bedre. Først mister han ballen, og da han forsøker å redde situasjonen, løper han heller ned Zinckernagel innenfor 16-meteren. Zinckernagel er iskald fra straffemerket og setter Bodø/Glimts tredje.

Også Kristiansen slaktes av TV 2s ekspert.

– Hadde jeg vært Lars Arne Nilsen hadde jeg latt ham hvile. Kristiansen er ikke til stede. Zinckernagel tenker «han her kan jeg bare spise opp». Det er hvithai mot sei, sa Mathiesen.

Bare to minutter senere satt den igjen for Bodø/Glimt. Ulrik Saltnes var først på en retur fra Ahamada og tupper like greit ballen rett i mål. Et ydmyket Brann-lag måtte gå i garderoben med fire baklengsmål i bagasjen.

Samme takter i andre omgang

Det ble ikke bedre for Brann i andre omgang. Kasper Junker satte sin tredje for dagen etter 53 minutter. Det var danskens andre hat trick for sesongen, etter kun seks kamper. Med det var ydmykelsen mer enn komplett.

Brann forsøkte å melde seg inn i kampen, men klarte ikke å skape store sjanser. Også Bodø/Glimt så ut til å gire ned etter 5-0-målet, men fortsatte å spille ball rundt Brann-spillerne.

Bodø/Glimt leder nå Eliteserien med 18 poeng av 18 mulige og Kjetil Knutsens menn har scoret 24 mål på seks kamper.