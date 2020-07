Bildet av Spacey og Maxwell sender sjokkbølger gjennom Buckingham Palace

Ghislaine Maxwell og Kevin Spacey er på bilde å se godt plassert på det som skal være tronstolene til Dronning Elizabeth og hertugen av Edinburgh, prins Philip.

Det er den britiske avisen The Daily Telegraph som har fått tilgang til bildet, som angivelig ble knipset i 2002. Nå spekuleres det i om bildet stammer fra en privat omvisning, holdt av selveste prins Andrew. Prinsen har i lengre tid vært forfulgt av overgrepsanklager.

Omvisningen var ifølge Business Insider holdt for tidligere president i USA, Bill Clinton. Spacey ble med på turen til England som venn av presidenten, og Maxwell var invitert av prinsen selv.

Ghislaine Maxwell will “never” offer any information about the Duke of York as part of a plea deal https://t.co/ieoVvMml1S — The Telegraph (@Telegraph) July 4, 2020

Maxwell har vært en del av den høyere sosietetsverden i flere tiår, og hun var i et forhold med den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein. Han var tiltalt for å drevet med sexhandel med jenter ned i 14-årsalderen, da han ble funnet død på fengselscellen sin i 2019.

Maxwell skal på slutten av 90-tallet ha vært en av Epsteins nærmeste, og blir beskrevet som arkitekten bak Epsteins overgrep. Hun ble nylig pågrepet av FBI, etter å ha holdt seg skjult i en villa i lengre tid.

Legger press på prinsen

I samme omgangskrets var også prins Andrew, som har blitt anklaget for å ha tvunget den da 17 år gamle Virginia Roberts Giuffre til å ha sex med han tre ganger.

Den amerikanske kvinnen sto fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Prins Andrew har avfeid alle anklager.

KJENDISKRETS: Prins Andrew var i omgangskrets med Jeffrey Epstein, Bill Clinton og flere andre profilerte kjendiser. Foto: Greg Gibson / AP / NTB scanpix

I november i fjor stilte en presset prins Andrew opp i et langt tv-intervju med BBC der han sa han skulle samarbeide fullt og helt med amerikanske myndigheter i saken mot Epstein.

I vinter fikk han kritikk av statsadvokaten i New York, Geoffrey Berman om at han hadde «fullstendig stengt døren» for samarbeid.

Ifølge The Guardian har prinsen aldri lagt skjul på sitt vennskap med Maxwell som strekker seg langt tilbake i tid.

Bildet som The Telegraph har fått tilgang til vitner om dette.

Anklaget for medvirkning til overgrep

Ghislaine Maxwell har den siste tiden vært mye omtalt etter at hun plutselig dukket opp etter å ha vært som sunket i jorden siden 2016.

FBI fikk nyss om at den britiske kvinnen hadde kjøpt seg en svært luksuriøs eiendom i den lille byen Bradford i New Hampshire. Etter å ha holdt øye med Maxwell en stund, gikk de til aksjon torsdag morgen.

Rundt klokken halv ni, amerikansk tid, ringte FBI på ringeklokken utenfor porten som ledet inn til luksuseiendommen.

Ifølge kilder til New York Post var det hushjelpen som svarte. Maxwell selv skal ha løpt inn på soverommet da hun ble fortalt at politiet var der for å treffe henne.

Fungerende statsadvokat Audrey Strauss i New Yorks sørlige distrikt, sa under en pressekonferanse torsdag, at de har tiltalt Maxwell på seks punkter:

* Medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlig seksuell aktivitet.

* Medvirkning til å transportere mindreårige for å delta i ulovlige seksuell aktivitet

* Rekruttering av en mindreårig til å delta i ulovlig seksuell aktivitet

* Transportering av en mindreårig for å delta i ulovlig seksuell aktivitet

* To tilfeller av falsk forklaring

* For å ha hatt en rolle i «seksuell utnyttelse og misbruk av flere mindreårige jenter av Epstein».

PÅGREPET: Ghislaine Maxwell ble denne uken pågrepet av FBI. Foto: Reuters TV / NTB scanpix

Slik overtalte hun jentene

I tiltalen står det blant annet at Maxwell først forsøkte å bli venner med Epsteins mindreårige ofre. Dette gjorde hun ved å stille spørsmål om livene deres, skolegangen og familiene deres.

– Maxwell and Epstein tilbragte tid med ofrene og bygde et vennskap med de mindreårige jentene ved å ta de med på kino og shopping, står det videre ifølge CBS News.

Maxwells tilstedeværelse under overgrepene, skal ha fått jentene til å følge seg tryggere. Dette forklares ved at de var under påsyn av en voksen kvinne, heter det i tiltalen.

Eksempler som trekkes frem i tiltalen er at Maxwell skal ha massert Epstein foran de mindreårige jentene. Hun skal også ha oppfordret jentene til å massere milliardæren enten naken eller delvis naken.

Mange av disse massasjene ledet til at Epstein forgrep seg på de unge jentene.

– Avskyelige og usanne

Etter at Jeffrey Epstein ble dømt for overgrep mot én jente i 2008, var ikke Maxwell lenger å se sammen med finansmannen i offentligheten.

I 2011 kom hun med en offentlig uttalelse gjennom sine juridiske representanter, hvor hun benektet enhver påstand om at hun skal ha visst om, eller hatt noe med Epsteins forbrytelser å gjøre.

– Beskyldningene mot meg er avskyelige og helt usanne, og jeg ber om at de opphører, uttalte hun den gang.