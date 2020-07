Årst med appell til kometen: – Du er bedre. Du kan bare sikte høyere

Ole Martin Årst (45) ber Jens Petter Hauge (20) ha is i magen og droppe Cercle Brugge.

Jens Petter Hauge har storspilt i innledningen av sesongen, og forrige runde mente tidligere Tromsø- og Start-spiss Ole Martin Årst at Bodø/Glimt-kometen har vist seg som den beste spilleren i Eliteserien.

20-åringen skulle dratt til Belgia mandag for å fullføre overgangen til Cercle Brugge, men det er foreløpig utsatt. Nå bes Hauge om å vente.

– Hvis Hauge har litt is i magen, kommer større klubber til å være ute etter ham. Om ikke i Belgia, så i andre land. Cercle Brugge er ikke en storklubb der nede. De har riktignok vokst seg større siden jeg var der sist, men de er fortsatt lillebror i byen. Club Brugge er definitivt større. Det kan gå litt på selvinnsikten hans, og kanskje er han typen som tenker at han ikke er bedre og at dette er muligheten hans, sier Ole Martin Årst i FotballXtra.

Så kommer han med en appell til Glimts stjerneskudd.

– Du er bedre. Du kan bare sikte høyere. Sånn som du herjer i Eliteserien nå, kommer du også til å herje i Belgia, Nederland, Frankrike eller hvor det måtte være, sier Årst.

Den tidligere storscoreren spilte i Belgia fra 1997 til 2003 for klubbene Anderlecht, Gent og Standard Liège.

– Hauge må kunne finne en bedre klubb når han presterer på dette nivået. Er det en spiller i Eliteserien som har prestert på nærheten av hans beste kamper? Nei, det er det faktisk ikke, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Hauge uttalte til TV 2 før søndagens kamp mot Brann at Bodø/Glimt og Cercle Brugge er så å si enige om en overgangssum. Spilleren opplyste samtidig at han ikke har signert noen papirer så langt.

– Jeg trives så godt her med den fotballen vi spiller at jeg har ingen hastverk med å komme meg ut slik situasjonen er nå, fortalte han til TV 2.

Tidligere Carlo Ancelotti-assistent Paul Clement, som har ledet Derby, Swansea og Reading, ble ny Cercle Brugge-trener for få dager siden.