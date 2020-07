Bøhler bekymret for Ap: – Må få kandidater folk kjenner seg igjen i

Lørdag varslet Jan Bøhler at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

– I dag har jeg fått vite av mediene at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til stortingsnominasjonen, skrev Ap-politikeren på Facebook.

Han vil ikke snakke om hvem han mener kildene er, og at det ikke er kommet saker, men at anonyme kilder har forsøkt å «sette igang noe».

– Dere i media veit, sier Bøhler.

Han forteller at noen forsøker å få han til å ombestemme seg og gå for gjenvalg.

– Jeg blir varm i hjertet. Jeg har fått så mange positive ord og det er motiverende, og det er særlig det med ombudsmann og at jeg bruker tid til å bruke tid med de som bor her i Groruddalen, sier Bøhler.

Engasjementet for barn og ungdom er ikke svekket. Han vil engasjere seg i kampen mot kriminelle gjenger, frivillighet og være med integreringsarbeid.

– Er det en mulighet for at noen kan overtale deg til å stille igjen?

– Noen har satt igang kampanjer. Jeg er fullt av lyst til å jobbe med politikk og de organisasjonene jeg er med i.

– Vil det si at du holder døra åpen?

– Det vil jeg ikke si. Jeg har sagt hva jeg mener og opplevelsen med anonyme kilder vil jeg ikke ha igjen. Jeg har svart, men jeg er veldig glad for at folk oppfordrer meg til å stille. Jeg setter stor pris på det, så får vi se fremover, sier Bøhler.

– Et internt preg

Bøhler forklarer at det er viktig for han å være i den virkeligheten folk opplever, og ikke «flytte fra østkanten av Oslo bare fordi han har råd til det».

– Jeg mener politikere skal bo, leve og erfare slik som velgerne gjør. Derfor er det viktig for meg å bo i Grorudalen, bo i blokk, bo i et område der det er mange som har innvandrerbakgrunn og oppleve den virkeligheten som folk gjør på østkanten i Oslo, sier Ap-politikeren.

– Er det en utfordring i Arbeiderpartiet at flere ikke gjør det?

– Jeg synes det er en utfordring at det blir for mye konstellasjon om det interne. Arbeiderpartiet var rotfestet på fagbevegelsen hvor det var mange som hadde tillitsverv på arbeidsplassene, og de preget partiet. da hadde man den daglige kontakten med velgerne sine og grasrota, sier Bøhler.

Han mener det har vært en endring i partiet på den fronten.

– Sånn er det ikke lenger. Det vi trenger er folk som har kontakt med grasrota som er i borettslag, i idrettslag, i frivillige organisasjoner og som passer på at vi har de kreftene med oss, sier han.

Bøhler oppfatter at velgerne også er opptatt av at politkerne «er en av dem».

– Det gjelder alle partier, de får ofte et internt preg. Ord jeg ofte hører fra velgerne er at dette er typisk politikerprat og at man blir for interne. Jeg får høre at det er viktig at du er en av oss, og at det settes pris på at jeg er til stede, sier Bøhler.

Fotfeste ute i befolkningen

– Er det for liten plass til politikere som er sånn i dag?

– Jeg synes alle partiene har for lite øynene oppe for det. Det er for mange som tenker at hvis man ønsker å være aktiv i partiet må man gå veien fra ungdomsorganisasjoner, og bruke veldig mye tid på det interne arbeidet, sier han.

Bøhler tror for mye internt arbeid og avstand til velgerne, kan føre til at politikerne ikke snakker velgernes språk.

– Selvfølgelig må man delta, men jeg synes det er viktig å ha fotfeste ute i befolkningen og forstå at man må bruke tid på det. jeg tror velgerne har behov for å kjenne seg igjen i de folkevalgte og høre at de snakker deres språk, sier den avtroppende Ap-veteranen.

Byttet fokus

Groruddølen sier han de senere årene har rettet seg mer og mer bort fra å bygge nettverk internt i partiet.

– I det senere årene har jeg ikke vært opptatt av å bygge nettverk internt. Jeg er den jeg er, jeg vil bygge god kontakt med de velgerne som har stemt på meg og jobbe med de sakene de tar opp for meg. Så får det være som det er med det interne, sier han.

Han sier det interne arbeidet ikke er noe han har prioritert, og at det passer bedre for andre typer enn han.

– Vil de ha politikere som har den ombudsrollen, så får de si ifra. Hvis de ikke vil det så er det ikke noe jeg kan hindre, sier Bøhler.

Slik kan partiet gjenreises

Ved TV 2-gallupen for juli gikk Arbeiderpartiet på en kraftig smell, med kun 20,8 prosent oppslutning.

– Hva tror du Arbeiderpartiet må gjøre for å gjenreise seg?

– Jeg tror de må bygge opp en annen grasrotkontakt blant velgerne. De må få kandidater som folk kjenner seg igjen i. De må ha et tydelige fotfeste blant velgerne, og er ute blant dem daglig, sier Bøhler.

Bøhler har et råd til alle partier i tiden som kommer.

– Mitt råd, ikke bare til Arbeiderpartiet, men alle partier er å ikke bli for interne hele partilivet, i profilen sin og i arbeidet sitt, sier han.

– Brenner for sosialdemokratiet

– Brenner du fortsatt like sterkt for Arbeiderpartiet?

– Jeg brenner for sosialdemokratiet og sosialdemokratiske verdier. Det vil jeg fortsette å jobbe for. Jeg merker når jeg snakker med mennesker fra mange forskjellige ståsteder at de setter pris på når jeg snakker om at vi må bygge på plikt og rett. Alle må gjøre sin plikt og heve sin rett, i den rekkefølgen, sier han.