Griezmann holdt Barcelonas tittelhåp i live med kunstmål

Villareal 1-4 Barcelona

Barcelona gjør det de kan for å holde titteldrømmen levende. Etter at Real Madrid slo Athletic Bilbao tidligere søndag, måtte katalanerne ta tre poeng mot Villareal.

Antoine Griezmann har vært i hardt vær den siste tiden etter en svak sesong. Familien hans har kritisert Barca-trener Quique Setién for at han har fått lite spilletid. Mot Villareal gjorde han seg tilliten verdig.

To kjappe

Kampen startet på best mulig vis for gjestene fra Catalonia. Jordi Alba kom løpende fra sin venstreside og la inn mot Griezmann i feltet. Det så ut som at franskmannen hælflikket Barcelona i ledelsen etter kun tre minutter, men reprisen viste at forsvarsspiller Pau Torres var sist på ballen og taklet den i eget nett.

Hjemmelaget svarte fort. Et skudd fra Santi Cazorla ble slått ut i feltet av Marc-André ter Stegen og Gerard Moreno utlignet for Villareal. 1-1 etter 14 minutter.

Kunstmål på kunstmål

Da skrudde Barcelona på sjarmen. Først komibnerte Lionel Messi og Luis Suárez da gjestene igjen tok føringen.

Messi forserte flere mann før Suárez, med et utsøkt skudd opp i lengste kryss, satte inn 1-2.

– En vakker avslutning, et vakkert forspill, en vakker scoring, konkluderte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Så skulle «den gule ubåten» synke enda dypere da Griezmann vartet opp med fotballkunst.

Messi la ballen igjen på lekkert vis med undersiden av foten og franskmannen chippet ballen følsomt, via tverligger, og i mål bak en forfjamset Sergio Asenjo.

– Se på keeper. Keepere blir fotbannet når de blir lobbet på. Vakkert igjen, sier Mathisen.

Fati punkterte kampen

Etter hvilen fortsatte Barcelona storspillet. Midtveis i omgangen trillet gjestene ball i hatt med hjemmelaget og Messi satte ballen i mål. Målet ble derimot annullert av VAR for offside i etterkant.

Ansu Fati kom inn fra benken og gjorde alt selv da han satte inn Barcelonad fjerde for kvelden like før slutt.

Barcelona befinner seg med seieren fire poeng bak Real Madrid i tittelkampen. Det gjenstår fire runder av La Liga-sesongen.

Saken oppdateres.