Aursnes dundret Molde til seier: - Han har vært helt «outstanding»

Molde 2-1 Mjøndalen

Se Aursnes' suser, Gauseths straffebom og kampsammendrag i videovinduet øverst!

Serietoer Molde startet for første gang uten Magnus Wolff Eikrem i årets eliteserie. Da tok Fredrik Aursnes ansvar.

Midtbanespilleren, som ga vekk straffespark da Molde spilte 2-2 i Kristiansund i midtuken, hadde stilt inn siktet mot Mjøndalen. Han banket Molde i ledelsen etter en halvtime.

– For en kanonkule i Molde! Han hamrer den i mål! Et vanvittig hardt skudd fra 25 meter, og han treffer så rent som kun de beste kan gjøre det. Det der er rett og slett vakkert, sa Ole Martin Årst som fulgte kampen i FotballXtra.

Årst mener Aursnes' prestasjoner har vært undervurdert så langt i år.

– Han havner ofte i skyggen av Eikrem, men han har vært helt «outstanding» i år. Topp fem av det beste vi har i landet her, mener Årst om midtbanespilleren.

Kampfakta: Molde - Mjøndalen Eliteserien, runde 6 Aker stadion Mål: Fredrik Aursnes 1-0 (30.), John Kitolano 2-0 (33.), 2-1 Quint Jansen (62.) Molde (4-2-3-1): Andreas Linde - Marcus Holmgren Pedersen, Martin Bjørnbak, Martin Ellingsen, John Kitolano - Etzaz Hussain, Fredrik Aursnes - Eirik Hestad, Tobias Christensen, Erling Knudtzon - Ohi Omoijuanfo Mjøndalen (5-4-1): Sosha Makani - Alexander Betten Hansen, Quint Jansen, Sondre Solholm Johansen, Markus Nakkim, Vetle Dragsnes, Tonny Brochmann, Lars Olden Larsen, Stian Aasmundsen, Sondre Liseth - Shuaibu Lalle Ibrahim Dommer: Sigurd Smehus Kringstad

Molde-trener Erling Moe var også fornøyd med Aursnes' prestasjon.

– Vi skal ha han litt lengre opp i banen i år. Det var godt for han at han fikk en skikkelig kule i dag, sier Erling Moe til Eurosport etter kampen.

To sjanser, to mål

Før Molde tok ledelsen etter halvtimen var det bruntrøyene fra øst som kom til kampens første sjanser. Shuaibu Ibrahim fikk en stor sjanse til å sende gjestene i ledelsen på et hjørnespark. Fra fem meter headet den umarkerte spissen midt på Molde-keeper Andreas Linde.

Like etter forsøkte Tonny Brochmann seg på en halvvolley inni Molde-boksen, men Linde slo til corner.

Der Mjøndalen var ineffektive var Molde det motsatte. To minutter etter Aursnes sin kanon doblet John Kitolano ledelsen for hjemmelaget.

Etzaz Hussain chippet ballen inn i feltet til Erling Knudtzon som flikket ballen til Kitolano. Molde-backen satte inn 2-0 på volley.

– Vakkert Molde-spill, sa Årst om målet.

Frispark-mål

Over i andreomgang fortsatte Mjøndalen å skape sjanser i rosenes by. Etter timen fikk bruntrøyene frispark like utenfor 16-meteren. Quint Jansens skudd gikk via Tobias Christensen og i mål til 2-1.

– Mål er mål, og jeg må nesten si det er fortjent for Mjøndalen som har vært bra, sa Årst i FotballXtra etter reduseringen.

Gauseth-bom

Fem minutter før slutt fikk Mjøndalen sjansen til å utligne. Gjestene fikk straffe da Holmgren Pedersen felte Vetle Dragsnes i feltet.

Kaptein og moldenser Christian Gauseth tok straffen, men forsøket ble reddet av Linde i Molde-buret.

– Det er ikke en god straffe. Ganske svakt og godt plassert, men Linde har stor rekkevidde og tar sjansen riktig vei. Kjipt for Mjøndalen sin del, sa Årst som mener Mjøndalen fortjente med seg poeng hjem.

Det synes Mjøndalen-trener Vegard Hansen også. Til Eurosport sier han dette:

– Det er sånn som skjer. Utrolig bittert. Jeg synes synd på Christian, men er det en som takler det, så er det han.

– Vi hadde noen kjempesjanser til å utligne. Jeg er stolt over innsatsen vi legger ned, sier Hansen som mener laget hans aldri har vært nærmere Molde.

REDNING: Andreas Linde ble helten for Molde da Christian Gauseth mistbrukte sjansen fra elleve meter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Moe skrøt av keeperen sin etter strafferedningen.

- Han er en klassekeeper og fortsetter utviklingen sin. Der er det mer godt i vente, sier Moe til Eurosport.

Flere mål ble det ikke i Molde og hjemmelaget holder kontakt med Bodø/Glimt på toppen av Eliteserien. Mjøndalen ligger på 7. plass etter tapet.