Curtis (19) feiret ny kontrakt med Liverpool-scoring

Premier League-mesteren slo tilbake etter å ha blitt ydmyket av Manchester City. For Aston Villa ser det fremdeles mørkt ut.

Liverpool - Aston Villa 2-0

Ørjan Håskjold Nyland har stått hver eneste kamp for Aston Villa etter korona-pausen, men ble henvist til benken i den meget tøffe bortekampen mot Liverpool.

I stedet ble tidligere Liverpool-keeper Pepe Reina foretrukket i Villa-målet. Og det så lenge ut til at gjestene fra Birmingham skulle holde ut på Anfield, men med 20 minutter igjen av oppgjøret slo forsvarsmuren sprekker.

En utsøkt pasning fra Naby Keita fant en umarkert Sadio Mané mellom Villa-forsvarerne. En rapp avslutning via tverrliggeren og inn i nettet sørget for 1-0.

Minuttet før full tid fikk innbytter Curtis Jones (19) være med på festen. Unggutten forlenget lørdag kontrakten med Liverpool og satte inn sitt første Premier League-scoring til 2-0-seier for rødtrøyene, som dermed reiste seg etter å ha blitt ydmyket 0-4 av Manchester City tidligere denne uken.

Jones har vært i Liverpool-systemet siden han var ni år gammel og spås en lys fremtid.

For Villa ville poeng mot den nybakte mesteren blitt regnet som bonus, men naturligvis utrolig kjærkomment. For håpet om videre eksistens i Premier League ser dystert ut. Villa ligger under streken med ett poeng opp til Watford på sikker plass.

Innspurten er heller ikke av det enkle slaget. Manchester United, Arsenal og Everton er blant lagene som venter i løpet av de siste fem serierundene.