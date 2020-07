Ocean Viking får gå til havn i Italia – skal i karantene på eget skip

Det norskeide redningsskipet Ocean Viking har fått klarsignal at italienske myndigheter til å gå inn i italiensk farvann og legge til kai på Sicilia.

De 180 migrantene på skipet skal deretter over på et eget karanteneskip.

– Jeg kan bekrefte at de har fått tillatelse til å gå over til Moby Zaza, trolig i løpet av mandag morgen, sier talsperson Dino Martirano i det italienske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP.

Tidligere søndag fikk skipet klarsignal fra italienske myndigheter om å gå inn i italiensk farvann og til havn i byen Empedocle på sørsiden av Sicilia. Foreløpig har ikke rederiet Hoyland Offshore fått vite noe mer enn at kapteinen skal avvente videre instrukser.

Alle de 180 ble i dag koronatestet av italienske myndigheter. Daglig leder for det norske rederiet Høyland Offshore, Trym Jacobsen, sier deres mannskap og den norske kapteinen er lettet over at de nå får seile til en havn.

I havn har kapteinen på Ocean Viking fått beskjed om å avvente videre instrukser fra de lokale havnemyndighetene.

– Hoyland Offshore er tilfreds med innsatsen fra italienske myndigheter etter at skipet fredag ba om assistanse etter flere uønskede hendelser på Ocean Viking, skriver Jacobsen.



Ocean Viking forventer å være i havn innen mandag. Skipet har vært i internasjonalt farvann i flere dager, etter å ha plukket opp flere grupper med migranter 25. og 30. juni.

Erklærte unntakstilstand

Tidligere denne uken erklærte skipet unntakstilstand på grunn av at en gruppe på 44 migranter prøvde å presse skipet til havn. Skipet har vært ute til havs i lang tid fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Flere av migrantene er svært preget av situasjonen og de siste dagene har det vært flere selvmordsforsøk.

Fredag ettermiddag sendte skipet ut SOS om at det maritime mannskapet hadde forskanset seg.

Lørdag var det fortsatt unntakstilstand på Ocean Viking, og bemanningen fryktet at båten var for liten. Situasjonen roet seg noe utover dagen etter at helsepersonell bisto, men personellet fryktet samtidig nye gnisninger blant migrantene.

Utslitt mannskap

Den humanitære hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée var lørdag ettermiddag bekymret for at situasjonen kunne eskalere på nytt, om ikke båten snart fikk legge til havn.

– Mannskapet er helt utslitt, og dette har vært en påkjenning for alle involverte, sier Julia Schaefermeyer fra SOS Méditerranée.

180 migranter og flyktninger befinner seg om bord på Ocean Viking, der situasjonen lenge har vært urolig.

Lørdag morgen var det fortsatt en nødssituasjon på båten som er norskeid og har norsk kaptein.

– Situasjonen er uforandret, men det har ikke vært noen hendelser i løpet av natten, sa daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore til TV 2 lørdag.

Oppleves som truende

Mannskapet fra hjelpeorganisasjonen som jobber på dekk har opplevd noen av migrantene som truende.

– Organisasjonen som jobber på dekk har sagt at de opplever situasjonen som truende. Under normale omstendigheter er det hjelpeorganisasjon som skal håndtere slike situasjoner, men når det går på totalsikkerheten må kapteinen og rederiet bli involvert, sier Jacobsen.

Han fortalte søndag at han håper italienske eller maltesiske myndigheter snur og lar skipet legge til kai.

– Skipet er utstyrt for å kunne vente over lang tid med å komme til land, men når man føler en ubehagelig situasjon for det operative personale ombord må vi forsøke å finne en rask løsning, sa Jacobsen.