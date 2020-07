– At jeg er klar for landslaget, er jeg ikke i tvil om

Leo Skiri Østigård (20) har levert varene i 2. Bundesliga. Nå er han klar for å ta neste steg, helst i retning landslagspill for Norge.

Tyske St. Pauli har hatt en grei sesong i 2. Bundesliga. Klubben endte på 14. plass på tabellen, men har likevel prestert flere gode kamper. Norske Leo Skiri Østigård er en av dem som har hevdet seg i laget denne sesongen.

– Det har vært et veldig bra år for meg personlig. Jeg har spilt 30 kamper, og fått den spilletiden jeg ønsket meg før jeg dro til St. Pauli, sier nordmannen til TV 2.

Unggutten ble kastet til ulvene tidlig i oppholdet. I første kamp ventet byderby mot Hamburger SV.

– Det var en brutal start, sier han.

Østigårds St. Pauli vant 2-0 på hjemmebane.

– Nivåmessig visste jeg ikke hva jeg gikk til. Det er en god liga, men jeg tok nivået fort og har fått spille mye. Så jeg er veldig fornøyd, sier Østigård.

Med seier i første kamp trekker Østigård frem nettopp den kampen som et av høydepunktene. Også det samme derbyet på bortebane var en høydare.

– Da vi spilte borte mot Hamburg og slo dem foran seksti tusen tilskuere, var det en stor opplevelse. Spesielt siden det er et derby hvor det å vinne betyr alt, forteller han.

Drømmer om landslaget

Låneperioden hans i tyske St. Pauli er over. Østigård vet ennå ikke hva som skjer neste sesong. Han har ett år igjen av kontrakten i Brighton, men tror ikke på Premier League-spill med det første.

– Jeg tror enda det er litt tidlig å håpe på spill i Premier League allerede neste sesong. Jeg er fortsatt ung, men det er jo en drøm, sier han.

– Nå handler det om å ta de riktige stegene. Jeg har troen på at jeg kommer til å klare det og få spille i Premier League en dag.

Østigård har også tro på landslagspill, og det innen ganske kort tid. Fra før har han flere kamper på aldersbestemte landslag.

– Frem til nå har jeg vært veldig ung og spilt på et lavere nivå. Nå har jeg spilt fast i 2. Bundesliga. Jeg ser ikke at jeg ikke skal klare å komme meg inn på landslaget, sier Østigård om fremtidsplanene.

– Det er selvfølgelig opp til Lagerbäck og de som styrer det. Men at jeg er klar for det, det er jeg ikke i tvil om. Jeg har spilt under press, spilt foran seksti tusen på tribunene. Det er opplevelser som gjør meg sterkere og klargjør meg for en sånn oppgave.

– Å spille for Norge er en stor drøm og spesielt å få spille i et EM eller VM. Nå som jeg har spilt fast i en god liga, ser jeg på mulighetene mine som mye større enn de var før sesongen.

– Jeg har blitt glad i Tyskland

Østigård har gjort seg bemerket på nest øverste nivå i Tyskland. Sportsdirektør i Bild-Hamburg, Andreas Zschorsch, har omtalt midtstopperen som en nøkkelspiller i St. Pauli.

20-åringen utelukker ikke et nytt opphold i Tyskland. Og ettersom han ikke forventer å få den spilletiden han ønsker i Brighton, vurderer han andre muligheter.

– Sånn jeg ser det er det aktuelt å enten ta et nytt utlån i St. Pauli eller å gå videre til en annen klubb. Jeg har blitt veldig glad i Tyskland, og hadde likt å spille i Bundesliga. Ellers kunne Championship vært en fin arena for meg, sier Østigård.

– Det kan være andre muligheter som dukker opp. Jeg er veldig spent selv. Men at det er muligheter for meg, det er det absolutt.

Det er tydelig at ønsket om mest mulig minutter på banen er det som veier tyngst.

– Jeg ser etter spilletid. Man vet aldri om man får det på forhånd, men man må dra til en klubb som virkelig ønsker deg og som har troen på deg. Og så er det en fordel å kjenne til treneren og byen, for man skal jo trives utenfor banen også, sier Østigård.

– Sånn jeg ser det, så lenge jeg får spille er jeg happy. Det har jeg fått lov til i år og det har gått bra. Jeg har fått det jeg skal ha og jeg håper det fortsetter, avslutter han.