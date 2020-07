Paradise Hotel-episode fjernet etter klager om rasistisk uttalelse

Et klipp fra årets sesong av realityserien Paradise Hotel Danmark har de siste dagene fått sterk kritikk i sosiale medier. Nå har TV-kanalen slettet episoden.

Klippet fra danske Paradise Hotel har de siste dagene gått viralt i Norge og Sverige, og kritikken har haglet. Lørdag slettet TV-kanalen hele episoden, skriver Aftenposten.

På sosiale medier reagerer mange sterkt over uttalelsen til en av deltagerene, reaksjonen til de andre deltagerene og til at TV-kanalen har valgt å bruke klippet i utgangspunktet.

Videoklippet er søndag ettermiddag sett mer enn 498.000 ganger på Instagram, og har fått mange til å reagere.

Se klippet fra episoden her:

Sesongen ble sendt i januar i Danmark, og i Sverige og Norge ble sesongen lagt ut på nett i mai. Det er derimot først nå at klippet har fått oppmerksomhet i sosiale medier.

Klippet viser en «parseremoni», som er fast rutine i programmet der deltagerne velger partner. I klippet velger en av guttene å stelle seg bak 18 år gamle Sarah Dohn.

Programlederen spør Sarah om gutten er hennes type, og får til svar:

– Altså litt, men jeg er ikke så interessert i utenlandske. Men han er absolutt en type jeg kunne gått etter hvis ikke han hadde vært fra utlandet.

Dette forvirrer programlederen, som ikke vet helt hvordan hun skal tolke svaret.

– Det er ikke fordi jeg er rasist, men jeg pleier ikke normalt å gå etter utlendinger, fortsetter dermed Dohn.

– Ren nervøsitet

Sarah Dohn sier til ekstrabladet.dk at hun er lei seg for hvordan hun endte med å uttale seg og at det skyldtes nervøsitet.

– Det jeg sier kommer av ren nervøsitet. Rikke (programlederen, journ.anm.) spør om Türker er min type. Det er han ikke, men jeg vil ikke såre ham. Så jeg prøver å si at han ikke er min type på en pen måte, men jeg dummet meg ut, fordi jeg var veldig nervøs. Det kom ut veldig feil, sier Dohn.

Hun forteller videre at uttalelsene som kommer frem i klippet ikke er meninger hun egentlig har.

– Det er overhodet ikke sånn. Jeg har vært sammen med folk som er fra utlandet. Det var fordi jeg ikke ville såre ham at det gikk helt galt.

Kraftig kritikk

Videoen har skapt mye reaksjoner på nettet, blant annet fra realitydeltager Bettina Buchanan som har vært med på både Paradise Hotel og Ex on the beach.

– Det å si at man hadde sjekket opp noen om de ikke hadde vært utenlandske, er en rasistisk uttalelse. Det er helt sykt at Viaplay Danmark har sendt det, sier Buchanan til Aftenposten.

Hun fortsetter å utdype at det ikke er greit å komme med en slik uttalelse.

– Alle vi med hvite privilegier burde sette ned foten når vi ser ting som dette. Derfor valgte jeg å legge ut Instagram-storyen. Nå kjennes det viktigere enn noen gang å reagere på alt som er rasistisk, forklarer Buchanan.

En annen som reagerer sterkt er Jamilla Wais, som forteller til Aftenposten at hun først reagerte på at klippet ble sendt på TV. Hun synes derimot det er bra at det ble sendt, ettersom hun ønsker at alle skal få det med seg når noen oppfører seg rasistisk.

Både Buchanan og Wais stiller spørsmål ved hvorfor ingen av de andre deltagerne reagerte ved å gjøre noe, men bare sto og lo i situasjonen.

Det er NENT Group som er eiere av blant annet TV3, TV6, Viasat 4, Viafree og Viaplay i Norge.



Episode 4 er nå fjernet fra den norske, svenske og danske nettsiden til Viafree. Ovenfor Aftenposten beklager NENT Group sterkt at episoden kan ha vært ubehagelig for seerne, og skriver at