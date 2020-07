Akutt oksygenmangel i flere fattige land: – Babyene klarer seg ikke et minutt uten

Koronapandemien har ført til akutt oksygenmangel til medisinsk bruk. På et sykehus i Peru dør spedbarn til tross for at desperate sykepleiere forsøker å redde dem.

Flere sykehus står tomme for oksygen grunnet koronapandemien. På Arapato sykehus i Peru ligger spedbarn i sykesenger uten mulighet for oksygentilførsel.

– Babyene klarer seg ikke et minutt uten oksygen, sier Evelia Guerra.

Hun er sykepleier ved Arapato sykehus i Peru, og har selv filmet innenfor sykehusets vegger slik at ledelsen skal se hvor kritisk situasjonen er.

– Jeg filmet også for å vise hvor hardt vi jobber for å holde babyene i live, sier Guerra.

I mange fattige land har de sykehusene som tidligere hadde litt oksygen nå gått helt tomme, noe som får dramatiske konsekvenser.

– Oksygennivået er på null, sier en ansatt ved Arapato sykehus som jobber med å redde spedbarna.

Sykehuset i Peru har begynt å ventilere manuelt for å hjelpe de syke barna som trenger oksygentilførsel, men ikke kan få det.

Se videoen fra sykehuset i Peru øverst i saken.

En mor til et av spedbarna som var innlagt på sykehuset var håpefull, og kom innom for å pumpe seg og legge igjen morsmelk.

– Da sier de igjen at babyen min er død. Dette er et mareritt, sier hun gråtkvalt under et intervju i nærheten av sykehuset.

Klarer ikke å dekke etterspørselen

WHO forteller at mange land nå sliter med å få tak i oksygentanker.

– 80 prosent av markedet styres av kun en håndfull selskaper. Per nå er etterspørselen større enn de kan etterkomme, sier generaldirektør Thedros Adhanom Ghebreyesus.

Det trengs i følge WHO 88.000 store oksygenflasker daglig med én million nye smittetilfeller hver uke.

De tar nå grep for å fordele oksygen også til fattige land, men for svært mange er det allerede for sent.

MANGEL: En mann bærer en oksygentank inn på et sykehus i Lima, Perus hovedstad. Foto: AFP

Ny smitterekord siste døgn

Verden har satt ny smitterekord det siste døgnet med over 210.000 nye tilfeller. Tallene fra WHO viser størst økning i nord- og sør-Amerika. USA og Brasil er verst rammet, og setter stadig nye daglige smitterekorder.

Per 5. juli er det mer enn 2,9 millioner koronasmittede i USA, og 1,5 millioner smittede i Brasil. I Peru er i underkant av 300.000 personer smittet.