Ordfører om brannforsøk: – Et angrep på demokratiet

Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) sier han tåler en del som politiker, men at nattens brannpåtenningsforsøk er helt uakseptabelt.

Gleditsch (H) opplevde natt til søndag at noen prøvde å tenne på huset hans. Ordføreren kom hjem i en taxi i 02-tiden da han så at det brant mellom garasjen og huset.

Ordføreren fikk tak i en hageslang og forsøkte å slukke brannen.

– Det luktet bensin inne. Jeg er ikke i tvil om at det har vært noen som har prøvd å tenne på huset, sier Gleditsch til TV 2 søndag morgen.

Søndag ettermiddag har han sittet i avhør med politiet om saken.

– Jeg tenker at vi skal finne oss i en del vi som er politikere, og jeg har selv hatt forskjellige hendelser opp gjennom tiden som går på hærverk og litt forskjellige ting i sosiale medier. Men jeg hadde vel ikke trodd at noen ville bruke bensin og prøve å tenne på huset mitt, sier ordføreren til TV 2 etter avhøret.

– De som tente på har ikke hatt noen mulighet til å vite om jeg var hjemme, for eksempel, så det er et angrep på demokratiet, syns jeg. Det er ikke noe god reklame for å rekruttere nye politikere heller, og jeg mener det er helt uakseptabelt, fortsetter han.

ETTERFORSKER: Kriminalteknikere undersøkte søndag boligen. Foto: Finn Ove Hågensen

– Påtent

Politiet bekrefter overfor TV 2 at de tror brannen er påtent.

– Politiet kommer dit og kjenner en klar lukt av bensin på stedet. Vi ser også noen flammer i grusen på utsiden av huset, men det er ikke store skader på husveggen, sier Kari Synnøve Andersen, seksjonsleder på etterforskning i Sandefjord.

Hun mener utfallet av brannen kunne vært langt verre.

– Brannen har ikke fått tak under plankene, men hadde den blitt stående, så hadde hele huset tatt fyr.

BENSIN: Ordføreren sier at det luktet bensin fra huset. Foto: Geir Eriksen

Gleditsch sier at han noen tanker om personer som har vært plagsomme og truende overfor ham tidligere.

– Jeg har noen tanker om det, og det har jeg sagt til politiet, så får de etterforske saken. Derfor har det vært et grundig avhør nå for å gi de opplysninger.

Han håper politiet får tak i gjerningspersonene.

– Det verste er ikke å finne ut av det, og vite fremover at det er personer som har gjort dette som er «frie», for å si det sånn. Jeg lar meg ikke presse ut av politikken av dette, de skal ikke styre mitt liv, men det er klart at jeg blir påvirket av det.

Etterforskes som forsøk på mordbrann

Seksjonsleder Andersen sier politiet ser svært alvorlig på saken.

– Vi har foreløpig kodet det som «forsøk på mordbrann». Det skjer midt på natten, om det har noe med at han er ordfører og politiker å gjøre, det vet vi ikke ennå, men vi må ta høyde for det. Men det kan også være tilfeldig.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

– Vi er avhengig av å få tips. Så hvis noen har sett noe i løpet av natten eller i dagene før: Vi har en tipstelefon, så det er bare å ringe den.