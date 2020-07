Bekrefter opplysninger i Bolton-boka: – Dramatisk og krevende

TV 2 møter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på kontoret hans i Brussel. Det er første gang siden mars han inviterer en journalist på besøk i hovedkvarteret, som har vært nedstengt på grunn av korona-pandemien.

Stoltenberg snakker om Donald Trump. Og for første gang kommenterer han innholdet i boka til den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren i USA, John Bolton.

Stoltenberg presiserer at han ikke har lest boka, men kun lest utdrag gjengitt i media.



PÅ KONTORET: Jens Stoltenberg på kontoret i Brussel. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er ingen hemmelighet at toppmøtet sommeren 2018 var et dramatisk toppmøte. Det var et krevende toppmøte, sier Stoltenberg til TV 2.

I den kontroversielle boka til Bolton, som var en av Trumps nærmeste i 17 måneder, beskrives den dramatiske situasjonen.

Ville trekke USA ut

Trump ville true med å gå ut av Nato hvis ikke alle allierte forpliktet seg til å nå målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

– Jeg ønsker å si at vi trekker oss ut fordi vi er veldig misfornøyde, skal Trump ha sagt, ifølge Bolton.

– Skal vi gjøre det? skal Trump ha sagt på dag to av toppmøtet.

RÅDGIVER: John Bolton var en av president Trumps nærmeste rådgivere. Foto: Saul Loeb / AFP

Bolton skal rådet han til å la være, men han visste ikke hva Trump kom til å gjøre.

– Det var et toppmøte hvor vi måtte ha et ekstraordinært møte hvor vi diskuterte bare én ting, om hvordan vi deler på kostnadene ved å forsvare hverandre, sier Jens Stoltenberg.

DRAMATISK: Toppmøte i 2018 var krevende forteller Jens Stoltenberg. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Egentlig skulle landene diskutere Georgia og Ukraina, men de måtte i stede avholde et krisemøte.

– President Trump sa at han var misfornøyd. Han mente intenst og sterkt at europeiske Nato-land og Canada måtte bidra mer. Det hadde vi en egen runde på. Det var en åpen og direkte diskusjon, som ikke var helt enkelt, forteller Stoltenberg.

– Det var vanskelig og krevende. Det endte likevel med at Trump og alle de andre lederne forlot Brussel med forsterket støtte til Nato, sier han.

President Trump var tydelig på den avsluttende pressekonferansen:

HJEMME: Jens Stoltenberg nyter sommersola i Brussel etter flere måneder med strenge restriksjoner i den Belgiske hovedstaden. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– NATO er mye sterkere enn for to dager siden. Dette møtet har vært en stor suksess. Vi står veldig samlet og er veldig sterke. Ikke noe problem! sa han.

Tett samarbeid

Generalsekretæren bekrefter at hans forhold til president Donald Trump er en av hans viktigste oppgaver.

– Jeg har brukt mye tid på å få et godt arbeidsforhold til Donald Trump. Fordi han representerer det største medlemslandet, sier han.

– Hvordan opplever du president Donald Trump?

– President Trump er en annerledes politiker. Han har en direkte form som gir uttrykk for hans sterke meninger, sier Stoltenberg.

– Er Donald Trump annerledes i et lukket møte med deg, enn slik han fremstår i offentligheten?

NÆRT FORHOLD: Jens Stoltenberg er opptatt av å ha et godt arbeidsforhold til Donald Trump.

– Jeg opplever president Trump som den samme personen offentlig, som han er i møter med meg. Han fremfører de samme budskapene, han sier det på den samme direkte måten, sier Stoltenberg.

– Vi har jevnlig kontakt

– Hvorfor har du lykkes bedre enn mange andre ledere med å få et godt forhold til Trump?

– Jeg synes det er vanskelig å spekulere i hvorfor jeg har fått et godt arbeidsforhold til president Trump. Han har vært veldig opptatt av at europeiske land og Canada skal bidra mer til vårt felles forsvar, og vært opptatt av at Nato skal bidra mer i kampen mot terror. Dette handler om sak og hva vi greier å få til. Nå brukes det 130 milliarder dollar mer på forsvar. Vi gjør ikke dette for å gjøre president Trump blid, vi gjør dette fordi 30 medlemsland mener det, svarer generalsekretæren.

Stoltenberg forteller at også han er tydelig i møter med den amerikanske presidenten.

– Et viktig budskap fra meg til Trump og USA er at et sterkt Nato er bra for Europa, men det er også veldig bra for USA. USA er tryggere når det er fred og stabilitet i Europa. Mange er også bekymret for Kinas fremvekst. Snart vil de ha en større økonomi enn USA. Kinas vekst gjør Nato enda viktigere for USA, sier Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg møtte Donald Trump siste gang i desember i fjor.

– Vi har jevling kontakt. Jeg snakket med president Trump på telefonen for to uker siden. Han gikk gjennom planene for at USA skal redusere sitt militære nærvær i Tyskland og vi diskuterte også arbeidet med en fredsplan i Afghanistan.