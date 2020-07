Trolig påsatt brann ved huset til Sandefjords ordfører: – Det luktet bensin

Ordføreren sier til TV 2 at han er sikker på at brannen er påsatt. Politiet etterforsker hendelsen.

Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch fikk en ubehagelig opplevelse i natt da noen trolig prøvde å tenne på huse hans.

– Jeg kom hjem i taxi og så at det brant mellom garasjen og huset, sier Gleditsch til TV 2.

Ordføreren reagerte raskt og grep tak i hageslangen for å prøve slukke brannen.

– Inne lukta det bensin. Jeg er ikke i tvil om at det har vært noen som har prøvd å tenne på huset, sier Gleditsch.

Politiet etterforsker

Da han fikk kontroll på brannen ringte han politiet som kom kjapt til huset.

BENSIN: Ordføreren sier at det luktet bensin fra huset. Foto: Geir Eriksen

Politiet skriver på Twitter at de klokken 01.46 rykket politiet ut etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på noe mellom en garasje og et hus.

De mener også at brannen er påsatt og undersøker hendelsen. Ordføreren skal i avhør senere i dag.

– Uakseptabelt

Gleditsch sier at han som politiker jobber med mange saker og derfor har gjort seg noen tanker om hvem som kan stå bak.

Han synes likevel det er skremmende at noen har gått så langt som å tenne på huset hans.

– Det er uakseptabelt at man ikke klarer å bruke demokratiske metoder, hvis dette er et forsøk på bevisst å skremme meg, sier Gleditsch.

– Hadde brent ned

Det er ikke første gang ordføreren har opplevd ubehagelige hendelser, men det har aldri vært like alvorlig som dette.

– Det har vært mindre ting tidligere, blant annet på bilen og et knust vindu i en inngangsdør. Men ikke noe som er i nærheten av dette.

Seksjonsleder på etterforskning i Sandefjord Kari Synnøve Andersen bekrefter til TV 2 at brannen er påtent.

– Det lukter bensin på åstedet, og det er flere steder på den ene veggen som har tatt fyr, sier Andersen.

Politiet er klar på at huset hadde brent ned, dersom noen ikke hadde kommet.

Avhøres søndag

– Vi vet ikke hva motivet er enda, om det har noe med hans rolle å gjøre eller om det er tilfeldig, sier Andersen.

Seksjonslederen sier imidlertid at det er lett å tenke at det er rollen hans om ordfører som kan være motivet for brannen.

– Ordføreren skal avhøres i dag, så vi vet litt mer etter det, sier hun.

Politiet sier de er interessert i tips, enten om noen har sett noe mistenkelig i dagene før eller i tidsrommet for brannen. Politiet kan nåes på 47696500.

– Vi har ingen mistenkte så langt, sier Andersen.

Saken oppdateres.