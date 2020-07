Nå kommer uværet: – Bor du her får du vinden midt i fleisen

Det ble en våt og kald start på fellesferien for mange nordmenn og det er lite som tyder på at været blir bedre de neste dagene.

– Det er ikke så mye fint vær i sikte, sier meteorolog Isak Slettebø i StormGeo.

Søndag skal det blåse opp og bli mye nedbør i Sør-Norge. Noen steder kan det også bli storm i korte perioder.

– Det er et skikkelig uvær på vei. Det har allerede begynt å regne litt og dette vil bare øke på utover kvelden og natten, sier Slettebø.

– Midt i fleisen

Uværet skal vare frem til lavtrykket har passert mandag kveld.

– I dag er det verst i Skagerrak og langs kysten i Østfold. Der får de vinden midt i fleisen. Det skal være sterk kuling i kveld som langsomt vil avta utover natten, sier Slettebø.

Det er sendt ut gult farevarsel for kuling i Agder og Østfold. Yr skriver at de anbefaler folk å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Vi har sendt gult farevarsel om kraftig vind i #Agder og #Østfold i dag. Det anbefales å sikre løse gjenstander som kan blåse avgårde. pic.twitter.com/8HM1ipHmve — Meteorologene (@Meteorologene) July 5, 2020

Mandag vil også Vestlandet få smake på uværet. Det er meldt mye nedbør og sterk kuling.

– På Vestlandet kommer det mer nedbør enn vi har sett på lenge. Det kan også bli perioder med storm, sier Slettebø.

Finere utover uken

Meteorologen sier at det vil bli litt finere utover uken, men kan ikke love sol og varme.

– Fra tirsdag blir det finere på Østlandet og i Agder. Det skal ikke bli spesielt varmt, men det er ikke meldt så mye vind og regn, sier Slettebø.

Temperaturene vil trolig holde seg under 15 grader for store deler av Sør-Norge og det er lite som tyder på at det kommer en ny periode med sommervarme de nærmeste dagene.

– For at det skal bli ordentlig varmt trenger vi et høytrykk og det er ikke noe høytrykk i sikte. Det store bildet er at det ikke blir så mye varmere, sier Slettebø.

Natt til lørdag ble det satt kulderekorder for juli ved 20 målestasjoner i Norge. Aller kaldest var det på Sognefjellshytta der det ble målt minus 7,2 grader. Dette er ny minimums rekord for Innlandet fylke i juli.

– Det blir nok en ganske kjølig måned, sier Slettebø.

Værvinner i nord

De neste dagene er det Nordland som er den tydelige værvinneren.

– Nordland havner litt midt mellom de ulike lavtrykkene og slipper derfor unna uværet, sier Slettebø.

Det er også her det vil bli de høyeste temperaturene de neste dagene. Noen steder er det meldt hele 20 grader.

– Det ser ut som det blir varmere vær i Nordland enn i Sør-Norge, sier Slettebø.

Han mener også at det er håp for været i Nord-Norge den kommende uken.

– Nord-Norge slipper også unne det verste uværet. Det er ikke så mye å glede seg over når det gjelder temperaturene, men det ser ut som det blir litt sol og opphold utover uken, sier Slettebø.