Fotballryktene: – Solskjær kjemper om Real Madrid-spiller

Real Madrid håper å få opptil 270 millioner kroner gjennom et salg av James Rodríguez i sommer, melder Marca. Colombianeren skal også være interessert i å forlate Real Madrid i jakten på mer spilletid.

Rodríguez skal ha vært nær en overgang til Atlético Madrid i fjor sommer, men Real Madrid trakk seg fra handelen i siste liten. Nå kan det i stedet virke som Premier League blir neste stopp for den tidligere Monaco- og Bayern München-stjernen, for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær skal være ute etter å sikre seg Rodríguez når overgangsvinduet åpner.

Men det er ikke uten konkurranse, for Wolverhampton, Arsenal og Everton vil også prøve seg på James Rodríguez. Juventus og Napoli skal på sin side kjølnet interessen for den offensive midtbanespilleren.

Yerri Mina kan være en annen colombianer som er på flyttefot, for Everton-stopperen er på ønskelisten til Valencia, rapporterer The Sun.

Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge har gjort det klart at de ikke har råd til å kjøpe Bayer Leverkusen-kometen Kai Havertz i sommer. Det har gitt Chelsea økt tro på at det kan klare å sikre Havertz i løpet av sommeren, skriver The Sun.

Samtidig ser Chelsea ut til å selge venstreback Emerson Palmieri til Inter, for klubbene har nå innledet forhandlinger, hevder The Guardian.

Juan Mata skal være klar for et nytt eventyr, for ifølge Sansursuz Futbol ønsker Manchester United-spilleren seg til tyrkiske Fenerbahce i sommer.

Arsenal ønsker seg Atlético Madrid-spiller Thomas Partey i spillerstallen før neste sesong, men London-klubben har ett stort problem: Penger. Derfor vil de nå prøve å selge enten Matteo Guendouzi eller Lucas Torreira, melder Daily Mail.

Ifølge Goal kommer Leicester til å gjøre et nytt forsøk på å hente den danske midtstopperen Jannik Vestergaard fra Southampton. Leicester gjorde et mislykket forsøk på å signere Vestergaard i januar.

Everton-manager Carlo Ancelotti nekter å kommentere om Southamptons Pierre-Emile Højbjerg er aktuell for Merseyside-klubben, skriver Liverpool Echo. Den danske midtbanespilleren er også en mann som vurderes av Tottenham, melder The Athletic. Norwich-backen Max Aarons blir også koblet til Tottenham av den engelske nettavisen.

Ancelotti er imidlertid klar på at Chelsea og Manchester City kan glemme håpet om å sikre seg venstreback Lucas Digne, skriver The Telegraph.

Premier League kan bli én attraksjon fattigere, for Paris Saint-Germain har meldt sin interesse for Newcastlas driblefant Allan Saint-Maximin, ifølge Daily Mail.