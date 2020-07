Kvinne døde etter at bil kjørte inn i folkemengde i Seattle

24 år gamle Summer Taylor døde av skadene etter at hun ble påkjørt av en bil under en demonstrasjon.

To personer ble påkjørt da en bil meide ned en folkemengde under en demonstrasjon i Seattle i USA lørdag.

Summer Taylor ble livstruende skadd etter ulykken og ble fraktet til sykehuset Harborview Medical Center. Nå bekrefter sykehuset at Taylor har omkommet, skriver AP.

Videoer som ble publisert på sosiale medier viser en hvit bil som kommer kjørende mot folkemengden i en voldsom fart. Bilen navigerte seg rundt to biler, samt sperringer, før han treffer de to kvinnene.

Se video av hendelsen. TV 2 advarer mot sterke bilder.

Alvorlig skadet

Den andre personen som ble påkjørt var 32 år gamle Diaz Love. Hun er fortsatt alvorlig skadet og ligger på intensivavdelingen.

Love filmet demonstrasjonen og sendte det live på sin Facebook i rundt to timer. På videoen kan man høre at folk begynner å rope «Bil! Bil!» før det plutselig blir svart.

Demonstrasjonen ble holdt til støtte for Black Lives Matter og i forbindelse med dødsfallet til afroamerikanske George Floyd i slutten av mai.

Motorveien I-5 går gjennom sentrum av Seattle og har vært stengt flere ganger i det siste på grunn av demonstrasjoner.

Prøvde å rømme

Bilføreren prøvde først å rømme fra stedet etter å ha kjørt inn i folkemengden. En av demonstrantene satt seg i en bil og startet å følge etter den hvite bilen i rundt to kilometer.

Til slutt fikk demonstranten stoppet bilen og etter kort tid ankom politiet og arresterte føreren.

Bilføreren, en mann fra Seattle, er siktet for angrep på to personer med et kjøretøy. Saken er under etterforskning.