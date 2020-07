– Hun kommer ikke til å sladre på prins Andrew

Etter at Jeffrey Epsteins høyre hånd Ghislaine Maxwell ble pågrepet av FBI torsdag denne uken, har søkelyset igjen blitt rettet mot britiske prins Andrew.

Han har tidligere vært i hardt vær for sitt vennskap med Epstein, og har også blitt beskyldt for flere tilfeller av seksuelle overgrep.

Nekter for anklagene

Virginia Roberts Giuffre har stått frem og sagt at hun ved tre anledninger i 2001 hadde sex med prinsen. På det tidspunktet var hun bare 17 år.

Overgrepene skal ha skjedd i regi av Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

Prinsen har en rekke ganger slått hardt tilbake mot anklagene, og nekter for å ha noe med saken å gjøre. Til tross for dette trakk han seg tilbake fra sine kongelige plikter i oktober i fjor, etter å ha blitt intervjuet om sitt vennskap med Epstein.

I et ferskt intervju med BBC forteller Laura Goldman, en venn av Ghislaine Maxwell, at den arresterte sosietetskvinnen «aldri» kommer til å sladre på prins Andrew.

– Han var hennes venn

Goldman og Maxwell skal ha snakket sammen den siste måneden.

– Hun (Maxwell, journ.anm) har alltid fortalt meg at hun aldri kommer til å si noe om Prins Andrew. Jeg tror hun følte at han var hennes venn, og etter faren hennes døde på 90-tallet følte hun at prins Andrew virkelig stilte opp for henne, sier Goldman til BBC.

Venninnen la også til at hun tror Maxwell visste at hun kom til å bli tatt til slutt.

– Da Jeffrey Epstein døde var hun lettet, og hun trodde det var over. Men jeg tror ikke hun helt forsto, sier Goldman.

Ønsker prate med prinsen

Goldman påpeker at hun applauderer ofrene, og deres evige kamp for rettferdighet.

– De har virkelig kjempet for å få Maxwell stilt for retten, sier hun.

Da påtalemyndigheten annonserte tiltalen mot Ghislaine Maxwell, ble fungerende statsadvokat i New Yorks sørlige distrikt Audrey Strauss spurt om prins Andrew.

– Vi ønsker at prins Andrew skal komme inn og prate med oss. Våre dører er åpne, og vi ønsker at han skal få muligheten til å gi sin forklaring, sa Strauss.

Flere aktører i Epstein-saken har beskyldt prinsen for å ikke ville samarbeide, og at han nekter å la seg avhøre. Brad Edwards representerer 55 kvinner som hevder de har blitt misbrukt av Epstein.

Slår tilbake

I et intervju med Sky News sa han at han ved tre anledninger har forsøkt å få prinsen til å fortelle det han vet om saken, men at prins Andrew nekter.

På fredag slo han imidlertid hardt tilbake mot anklagene.

Ifølge Andrews advokater har prinsen tilbudt seg å prate en rekke ganger, men at dette har blitt avvist av Justisdepartementet i USA.

– Vi har kontaktet Justisdepartementet to ganger den siste måneden, men ikke fått noen respons. Derfor er vi fullstendig forvirret over departementets tilnærming. Dessuten vil en forespørsel fra et kommersielt advokatfirma aldri bli det samme som en forespørsel fra myndighetene, sa en talsperson for Andrew til Sky News.

Ghislaine Maxwell sitter nå fengslet i New Hampshire, i påvente av en høring i New York.