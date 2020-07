Faren til Boris Johnson forsvarer tur til feriehus i Hellas

Greske myndigheter bekreftet torsdag at Stanley Johnson, Boris Johnsons far hadde ankommet landet, skriver Reuters.

Siden Hellas ikke tar imot fly med britiske passasjerer fra Storbritannia, fant Johnson en annen vei til Hellas, nemlig via Bulgaria.

– Jeg sier ikke at det at jeg reiste hit er rett eller galt, men uansett så har skaden allerede skjedd. Hvor vakkert hadde det ikke vært om de to landene raskt kom til enighet, sier Johnson ifølge The Guardian.

Dro til feriehus

Han forklarer at han dro til Hellas på grunn av forretninger.

– Jeg vet ikke hvordan reaksjonen på min reise har vært i Storbritannia, men jeg kom hit for å ha en rolig periode der jeg organiserer huset mitt, sa Johnson til Sky News.

Stanley Johnson har et feriehus i Hellas, og det er dette han nå oppholder seg i.

– Jeg har bare en uke på å få alt på plass her. jeg har fått en rekke instruksjoner om hvordan jeg kan gjøre stedet covid-19-sikkert, sier han.

Johnson skal etter planen bli i Hellas til 10. juli.

Kritikken hagler

På blant annet sosiale medier hagler kritikken mot Johnson.

– Man ser hvor statsministeren har arvet sin uutholdelige arroganse fra, skriver journalisten Tim Walker.

En annen skriver at Johnson ikke evner å presentere troverdige løgner engang.

– Stanley Johnson hevder han er i Hellas for å virussikre feriehuset. Han klarer ikke engang å bry seg med å komme med troverdige løgner lenger, skriver en twitterbruker.

KORONA: Boris Johnson ble tidligere i år selv smittet av koronaviruset og dte tok flere uker før han ble frisk igjen. Foto: Kirsty Wigglesworth / NTB scanpix

Statsministeren svarte

Fredag uttalte Storbritannias utenriksminister at listen med land det er lov å reise til vil bli utvidet fra søndag av. Av landene som det vil bli lov å reise til er Hellas.

Fredag ble også statsministeren selv spurt om farens reise til Hellas.

– Jeg synes du heller bør stille han spørsmål om det, ikke meg, sa han til LBC radio.

PILS: Lørdag fikk britene for første gang siden mars dra på pubben for å ta seg en øl. Foto: Tolga Akmen / AFP / NTB scanpix

Letter på tiltakene

Lørdag åpnet for første gang barer og utesteder dørene igjen etter å ha vært koronastengt i over tre måneder.

På en pub i Newcastle hadde folk møtt opp for deres første pils utenfor husets fire vegger på tre måneder.

– Atmosfæren er litt annerledes enn ventet. men alle koser seg og har det hyggelig. Jeg tror alle bare er glade for å se folk igjen og for å ha kommet seg ut av huset, sa en kunde til BBC.

Som et smittetiltak må britene legge igjen navn og telefonnummer i baren, slik at de kan kontaktes om noen som har vært i baren blir smittet.

Også landets frisørsalonger fikk på ny slippe til de nå langhårede britene for en hårklipp.