Fagermo rasende etter ny filmeutvisning: – Det er trist

Vålerenga - Aalesund 2-2 | se sammendrag i Nyhetene øverst på siden

Sjanser, høy temperatur, rødt kort og fire scoringer. Lørdagens møte på Intility Arena mellom Vålerenga og Aalesund hadde det meste.

Aalesund kom til hovedstaden med kun to poeng og øynet sesongens første trepoenger etter to scoringer av Holmbert Fridjonsson, men presset fra vertene gjorde at tangotrøyene til slutt måtte kapitulere.

Utvist for filming

Timen var passert da to dødelig effektive minutter sørget for to VIF-scoringer av Benjamin Stokke og Bård Finne. Sentral for vertene var driblefanten Aron Dønnum. 22-åringen var tredje sist på den første scoringen og serverte Finne på åpent mål på den andre.

Vålerenga var virkelig i støtet etter hvilen og få ville blitt overrasket om blåtrøyene hadde snudd kampen etter de to kjappe scoringene. Det skjedde imidlertid ikke.

For da Sam Adekugbe pådro seg sitt andre gule kort og marsjordre etter det dommer Tom Harald Hagen mente var filming, dalte tempoet i kampen.

Ved første øyekast så det ut som en soleklar filming, men TV-bildene viser at hælen til Adekugbe så vidt er borti Aalesund-forsvarer Ståle Sæthre. Det opprører Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Det er trist. Det er ikke noe annet å si om det. Det er andre gang det skjer på hjemmebane at vi får feilaktig utvisning. Hva skal jeg si? Det er trist at det skjer to kamper på rad, sier Fagermo til Eurosport.

Etterlyser mellomting

Fagermo refererer til situasjonen i kampen mot Stabæk hvor Herolind Shala ble sendt i dusjen etter det dommeren mente var filming. Kortet ble senere trukket tilbake.

– Det er ikke enten straffe eller filming. Det må være noe mellom også. Det der er kanskje noe imellom, sier Fagermo om situasjonen der Adekugbe ble utvist.

Selv er kanadiske Adekugbe klar på at han ikke filmer.

– Jeg er enig med treneren. Jeg løper i full fart og får ballen først. Jeg får en berøring. Det er kanskje ikke nok, men det er kontakt. Jeg er ikke en som filmer. Det er skuffende, fordi jeg mener vi hadde vunnet kampen om vi hadde spilt med elleve mann.

Dommer Tom Harald Hagen stilte opp for Eurosport etter kampen.

– Min opplevelse var at han prøvde å utnytte den lille kontakten, sier Hagen.

Humøret til Fagermo blir nok ikke noe bedre av at AaFKs tomålsscorer innrømmer at han brukte hånden da han satte inn 2-0-scoringen tidlig i andre omgang.

– Det kunne blitt annullert, ja, sa Fridjonsson.

2-2 gjør at Vålerenga klatrer til femteplass før søndagens hovedrunde i Eliteserien. Aalesund spiller uavgjort for tredje kamp på rad og holder til under streken.

Artikkelen oppdateres.