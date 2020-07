Bayern München vant sitt 20. cupgull

Bayer Leverkusen - Bayern München 2-4

Med det forbedret klubben rekorden for flest tyske cupgull. Rødtrøyene har hele 14 cupgull mer enn Werder Bremen som har nest flest.

David Alaba sikret 1-0 med et frispark fra 19 meter etter kvarteret spilt, mens Serge Gnabry doblet ledelsen etter en flott gjennombruddspasning fra Joshua Kimmich ti minutter senere.

Bayer Leverkusens sisteskansen Lukas Hradecky bidro sterkt til 3-0. Skuddet til Robert Lewandowski gikk rett på finnen, men returen endte i keeperens bein og deretter i mål. Det var polakkens 50. mål for sesongen i alle turneringer. Bayern-keeper Manuel Neuer sto for den målgivende pasningen

Sven Bender reduserte på et hjørnespark før Lewandoski satte inn sitt 51. mål for sesongen med en leken lobb like før slutt. Stortalentet Kai Havertz fastsatte sluttresultatet til 4-2 med et flott straffespark på overtid.

Bayern München kunne dermed løfte cuptrofeet foran tomme tribuner på Olympiastadion. Rødtrøyene vant også serien i år. Det var deres 30. ligatrofé.

