Chelsea vant komfortabelt etter Giroud-mål og straffe

Det ble en tung dag på jobben for Nigel Pearson og nedrykkstruede Watford. Tross forsøk på å melde seg inn i kampen, klarte de aldri å true Chelsea.

Chelsea - Watford 3-0

Se sammendraget i videovinduet øverst!

Takket være scoringer fra Olivier Giroud, Willian og Ross Barkley vant Chelsea komfortabelt 2-0 over Watford på Stamford Bridge.

Chelsea var soleklare favoritter før de tok imot et nedrykkstruet Watford. Etter Manchester Uniteds seier tidligere på kvelden var Chelsea dyttet ned på en femteplass. Det fant ikke de blåkledde seg i.

I perioder av første omgang hang Watford noenlunde med, men det var utvilsomt Chelsea som dominerte spillet. Etter 18 minutter var det kun Ben Fosters raske reflekser som hindret Giroud fra å sette ballen i mål.

Men ni minutter senere satt den endelig for Giroud. Franskmannen fikk en nydelig stikker fra Ross Barkley og satt deretter ballen pent i lengste hjørne.

– Giroud har virkelig fått en oppblomstring. Det har vært måltørke lenge, men de siste kampene har han pøst inn mål. Tammy Abrahams var den store sensasjonen i begynnelsen av sesongen, men er nå et klart andrevalg i Chelsea etter denne mannen her, sa Erik Thorstvedt om Giroud.

– Giroud er smart i bevegelsene. Han er ikke en rask spiller, men enormt flink til å skaffe rom i boksen, vurderer Thorstvedt.

Hele fire ganger i løpet av første omgang fikk Lampards menn frispark i god posisjon, men samtlige ganger gikk ballen i muren. Det måtte et straffespark til før 2-0-målet kommer.

Like før pause løpes Pulisic ned av Étienne Capoue i boksen. Willian var sikker fra straffemerket og Chelsea kunne dermed gå i garderoben til pause med en tomålsledelse.

I andre omgang fortsatte Chelsea å styre spillet og Ross Barkley satte den siste spikeren i Watford-kista med en scoring to minutter på overtid.

Etter kampen skryter Chelsea-manager Frank Lampard av Giroud og Christian Pulisic, som var involvert i flere av Chelseas store sjanser og skaffet straffesparket som førte til 2-0.

– Olivier (Giroud) får målet sitt i dag. Han setter alltid standarden og bringer alltid personlighet og tilstedeværelse inn i angrepsspillet. Så jeg er veldig fornøyd med han, sier Lampard til TV 2 etter kampen.

– Pulisic spiller veldig bra for øyeblikket. Han har mye fart og balanse i spillet sitt. Han er en stor spiller for oss for øyeblikket, og han er fortsatt veldig ung. Jeg tror vi har mye i vente fra ham, hva gjelder mål og målgivende pasninger fremover, sier han om Pulisic.

Nigel Pearsons Watford ligger nå et poeng over nedrykksplass. Chelsea tar seg opp igjen på fjerdeplass, to poeng foran Manchester United.