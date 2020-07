Nådeløs Joshua King etter tapet for United: – Fortjener ikke å være i Premier League

Joshua King erkjenner at tiden er i ferd med å renne ut for Bournemouth med tanke på å berge Premier League-plassen.

Det begynner å se blytungt ut for Bournemouths liv Premier League.

– Innspurten blir tøff. Jeg skal ikke lyve. Sånn som vi spiller nå, fortjener vi ikke å være i Premier League, sier Bournemouths Joshua King til TV 2 etter lørdagens 2-5-nederlag for Manchester United på Old Trafford.

King og Bournemouth ligger nest sist i Premier League med ett poeng opp til trygg grunn. Det blir ikke lystigere lesing av å se terminlisten.

– Tiden begynner å renne ut

I de fem siste kampene venter Tottenham, Leicester, Manchester City, Southampton og Everton på rekke og rad.

– Vi har slått storlag før i historien. Vi må bare ikke gi opp. Det er fem kamper igjen. Vi har ikke prestert godt nok til å fortjene å være i Premier League. Det skal jeg være ærlig å si. I store deler av dagens kamp, selv om vi møtte et bedre lag og spillere, var innsatsen er bedre enn i de tre andre kampene, men det er fem ganske tøffe kamper igjen, sier King.

– Og ja, det er mulig, men tiden begynner å renne ut. Vi har Tottenham på torsdag. Vi må bare komme oss hjem, restituere og prøve å vinne da, fortsetter den norske landslagsstjernen.

King scoret selv 2-3-reduseringen på straffespark. Det var hans femte scoring i Premier League denne sesongen.

Thorstvedts trøst

Bournemouth står med ni baklengsmål på de to siste kampene etter at de gikk på et pinlig hjemmetap med 0-4 for Newcastle i midtuken.

– Det ser ut som de har stoppet helt opp. Selvtilliten er borte, og det kommer få drypp. De har gode fotballspillere, men de har ikke troen på seg selv, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Men trøsten er at både Aston Villa og Watford er i samme kategori. De tar heller ikke mange poeng. De må klare å få en trepoenger. Det nytter ikke med et par uavgjorte og tape resten. De må få én seier eller to. Jeg trodde Brighton skulle rykke ned, men det de har gjort etter koronapausen har berget dem, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Det er usikkert hva som skjer med King etter sesongen. Nordmannen har ett år igjen av Bournemouth-kontrakten, og han har gjort det klart at han ønsker å spille Champions League før han legger opp. I januar hadde Manchester United bud inne på King, men Bournemouth avslo.