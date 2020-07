Solskjær-prosjektet får TV 2s ekspert til å dra Klopp-parallell

Med 5-2 over Bournemouth lørdag forlenget Manchester United rekken uten tap til hele 16 kamper. Etter å ha måttet tåle mye kritikk for en svak start på sesongen har Ole Gunnar Solskjær virkelig fått skikk på laget.

– Uten å dra den parallellen for langt, så minner det litt resultatmessig om hvordan det var med Jürgen Klopp da han kom til Liverpool, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Resultatmessig gjorde de det veldig bra mot de presumptivt bedre lagene og slet mot de dårligere lagene. Solskjær startet med å ta skalper, men lå langt, langt nede på poenglisten mot de svakere lagene. Nå slår United også de lagene, fortsetter han.

Etter at Klopp kom inn for Brendan Rodgers i oktober 2015, var Liverpool ustabile. I tyskerens første fulle sesong knep de Champions League-plassen.

Siden han oppturen fortsatt. De løftet pokalen i Europas gjeveste klubbturnering forrige sesong, og Klopp har nå sørget for at Liverpool-supporterne kan juble for ligatittel for første gang på 30 år.

– Manchester United-fansen har all mulig grunn til å glede seg til fortsettelsen, for de har et veldig bra fotballag. De er ikke avhengige av enkeltspillere lenger. Vi snakker ikke så mye om Paul Pogba og David De Gea lenger. Harry Maguire dummer seg ut, men det gjør ikke så mye, for de er veldig godt besatt over hele fjøla, mener Stamsø-Møller.

Dette er også den første fulle sesongen til Solskjær som Manchester United-manager. Femteplassen vil kunne gi Champions League-deltakelse dersom Europa-utestengelsen av Manchester City opprettholdes. Det blir avgjort i Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) i juli.

– Det er lett kanskje å le litt av at Ole Gunnar Solskjær drar paralleller til hvordan det var en gang, og tenke at sånn er det ikke lenger, men man er vant til at United står for et eller annet, både på og utenfor banen. På banen ser vi det igjen nå, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Med 5-2-seieren over Bournemouth var det første gang Manchester United gikk av Old Trafford med fem scoringer siden seieren over Wigan i 2011.