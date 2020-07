Lacazette sikret seieren for Arsenal

Wolverhampton - Arsenal 0-2

Bukayo Saka og Alexandre Lacazette var på scoringslisten da Arsenal vant sin tredje Premier League-kamp på rad og klatret nærmere muligheten for spill i Europa neste sesong.

Det ble en sjansefattig første omgang på Molineux, men like før pause fikk Bukayo Saka ballen av Kieran Tierny via en motspiller. Saka dunket ballen i krysset på halv volley fra straffemerket og sørget for at Arsenal kunne gå i garderoben med stillingen 1-0.

Wolverhamptons klart største sjanse kom etter 63 minutter, da Adama Traouré ble spilt fri alene med keeper. Men Traouré klarte ikke å stokke beina riktig og endte opp med å chippe ballen over mål.

Arsenal sto imot et Wolverhampton-lag som tidvis spilte godt, men ikke var i nærheten av å true Arsenals ledelse. Innbytter Alexandre Lacazette avgjorde kampen da han banket inn en scoring via lengste stolpe, fire minutter før ordinær tid.

Med seier over Wolverhampton klatrer Arsenal opp på syvende plass på tabellen.

– Det stod og vippet for noen få kamper siden, men Arteta har greid å vippe det rett vei. Og med dette så bare fortsetter den fremgangen. Tre seire på rad i Premier League, det er ni poeng, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt om Mikel Arteta og Arsenals prestasjon.

– Det betyr enormt mye for tabellposisjon, selvtillit i laget og Saka som nettopp har skrevet under på ny kontakt er den som starter ballet for arsenal.

