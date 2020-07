I denne kommunen strammes skjenketidene inn: – Kan bli katastrofalt

Samme dag som Drammen kommune kunne slå fast at de har gått fire uker uten et eneste registrert smittetilfelle, stemte kommunestyre over et innskrenkingforlag av skjenketidene.

Det ble besluttet at alle byens utesteder må skru igjen ølkranene før klokken er 00.30 inntil videre.

Saken er også omtalt av Drammens Tidene.

– Vi stiller oss uforstående til dette. Vi synes det er rart å begynne med tiltak nå som det er fjerde uka på rad uten smitte, sier Drammen Frps representant for partiets kommunestyregruppe, Ulf Erik Knudsen til TV 2.

Han sier det har vært noen små hendelser med kø og samling av folk i sentrum, men å innføre skjerpede skjenketider er umusikalsk.

TOMT: På torget i Drammen vil det i sommer bli stille fra utelivsbransjen på nattestid. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Knudsen oppfatter de nye skjenketidene som urettferdige for aktørene i bransjen som for eksempel nattklubbene.

– Flere i utelivsbransjen har også uttalt at det kan bli katastrofalt for dem. Det er flere virksomheter i byen som i stor grad baserer seg på omsetning etter klokken tolv, sier Knudsen.

Skiller seg ut

Mens de fleste utesteder rundt om i landet de siste ukene har blitt vant til å kunne drive tilnærmet normalt, må utestedene i Drammen innstille seg på en annerledes sommer.

Ulf Erik Knudsen i Drammen Frp er mot de nye skjenketidene. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Knudsen legger til at det ikke er noe som hindrer drammenserne i å reise til nabokommunene for å få seg et glass sent på kvelden.

– Det er ingenting som hindrer drammenserne i å dra til nabokommunen Asker eller inn til Oslo for å få seg et glass sent på kvelden. man har også sett at folk ikke er veldig opptatt av å holde avstand på hjemmefester. Det er bekymringsverdig. Man har bedre kontroll på folk på byen enn hjemme, sier han og fortsetter:

– I Drammen går vi i år baklengs inn i sommeren.

Ny evaluering etter sommeren

Gruppeleder for Høyres kommunestyregruppe i Drammen, Kristin Surlien tror tiltaket vil ha stor påvirkning.

– Jeg tror tiltaket vil ha en stor påvirkning. Når folk er ute på byen å drikker, svekkes vurderingsevnen og man tar mer vågale sjanser. Man blir mindre redd og glemmer seg litt, sier hun.

Hun sier at vedtaket er tidsbegrenset , og at det skal tas opp på nytt etter sommerferien.

– Vi stemte for å redusere skjenketiden. Det gjorde vi på grunn av risikoen for økt smitte. Når korona kom til Norge, var det høye smittetall i Drammen. Vi ser nå at folk begynner å glemme seg, sier Surlien.

SKJENK: Kristin Surlien er for innskrenking av skjenketiden i kommunen i sommer. Foto: Pressebilde, Høyre

– En skjult trussel

Hun sier at det var bransjen selv, politiet og smittevernrådet i kommunen som ba om at dette spørsmålet burde bli tatt stilling til av kommunens folkevalgte.

– Viruset er en skjult trussel, og vi ser en atferd der ute som vi er redd for at i løpet av sommeren kan føre til en stor smittefare, sier Surlien.

Høyrepolitikeren ser ikke på innskrenkingen av skjenketidene som et omfattende smitteverntiltak.

– Vi har allerede ganske mange inngripende tiltak i livene våre i dag som følger av viruset, så at utestedene stenger et par timer før er ikke et veldig stort inngrep, sier Surlien.