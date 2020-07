Politibetjenter fikk sparken etter å ha lagt ut bilde med «kvelertak»

Bildet er tatt rett ved stedet der afroamerikanske Elijah McClain ble pågrepet i august 2019, der det under pågripelsen ble brukt kvelertak. McClain var ubevæpnet, og døde senere av skadene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bildet som ga betjentene sparken viser politimannen Jaron Jones ta kvelertak på kollegaen Kyle Dittrich, mens Erica Marrero ler i bakgrunnen.

Jones sa opp sin stilling torsdag, mens Marrero og Dittrich fikk sparken fredag.

DØDE: 23 år gamle Elijah McClain døde etter å ha blitt pågrepet i Denver. Foto: Reuters

Jason Rosenblatt, en av tre hvite offiserer som stoppet Elijah McClain, fikk også sparken fredag etter bildene som viser kollegene som gjeninnfører kvelertaket som ble brukt på den mørkhudede mannen som døde i august 2019, ifølge dokumenter fra påtalemyndighetene.

Rosenblatt skal ha respondert med «haha» da han fikk bildet.

Hadde ikke gjort noe ulovlig

McClain var en 23 år gammel massasjeterapeut, og han ble pågrepet mens han gikk hjem sent på kvelden i august i fjor. I følge Reuters ble han kontaktet av tre politibetjenter i Denver som hadde fått meldinger om en mann som oppførte seg mistenkelig.

I følge nyhetsbyrået hadde ikke McClain gjort noe ulovlig.

– Politiet drepte ikke bare en uskyldig mann, de følte også behovet for å gjøre narr av situasjonen ved å gjenskape den på et bilde, sier familiens advokat Mari Newman ifølge Reuters.

Lydopptak politiet har frigitt fra pågripelsen viser at McClain sier at han ikke får puste.

Etter pågripelsen fikk McClain beroligende medisiner, før han fikk hjertestans og døde etter flere dager i koma.

Fullt opprør

Saken har blitt kjent igjen etter demonstrasjoner og fullt opprør over hele verden etter drapet på afroamerikanske George Floyd i mai i år.

Floyd døde etter metoden som ble brukt da han ble pågrepet i Minneapolis den 25. mai 2020. Floyd ble ilagt håndjern og lå med ansiktet presset ned mot bakken, mens Derek Chauvin, en politibetjent fra Minneapolis Police Department, holdt han nede.

DEMONSTRASJONER: Folk tok til gatene over hele verden i kjølvannet av drapet på George Floyd. Opprøret fikk navnet #BlackLivesMatter. Foto: Daniel Leal-olivas

Chauvin hadde kneet sitt plassert over halsen til Floyd i 8 minutter og 46 sekunder, hvorav han virket bevisstløs i 2 minutter og 53 sekunder.

Dette førte til et enormt opprør i sosiale medier under emneknaggen #BlackLivesMatter ,og i gater over hele verden det ble gjennomført demonstrasjoner.

Blant annet ble det i juni demonstrert i flere byer i Norge, der mange tusen møtte opp.