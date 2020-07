Stigs uvanlige flåte vekker oppsikt: – Vet ikke hva som foregår i hodet hans

Den gamle folkevognen, som i sommer blir å se til sjøs utenfor Tønsberg kom i stand etter at Stig Monstad (47) fant ut at han ville tilbringe sommeren på sjøen i sommer.

Saken ble først omtalt av Tønsbergs Blad.

Datteren hans Madelen (18), sier dette oppsiktsvekkende påfunnet ikke overasker henne.

– Jeg vet ikke hva som foregår inne i hodet hans, men det kommer nye, sprøe ideer hele tiden, sier hun.

Startet med et snekkeroppdrag

Det hele begynte å ta form da Stig Monstad fikk inn et nytt oppdrag til snekkerfirmaet sitt.

SNEKKER: Det er Stig Monstad som har stått for byggingen av den særegne flåten Foto: Privat

– Jeg driver et lite snekkerfirma, og vi fikk i oppdrag å bygge en flåte som det skulle stå en badstu på gjennom vinteren. I bytte fikk jeg lov å låne den i sommer.

Flåten består av flere flyteelementer og en solid stålramme. Den synker heller ikke med det første, siden den tåler 13 tonn.

– Da kom jeg på ideen om å sette den gamle folkevognen min på den. Jo mer vi snekret på flåten, jo sikrere ble vi på at den kom til å se noenlunde bra ut, sier han.

Blir feriebåt

Stig og barna har hatt for vane å feriere til sjøs. Tidligere har de att en seilbåt som de har reist verden rundt med, men den ble solgt for noen år siden.

– Planen er å reise rundt med flåten i sommer. Lørdag tok vi den første skikkelige turen, men vi venter på at værmeldingene skal bli litt bedre før vi reiser lengre, sier Monstad.

Datteren til Stig, Madelen forteller at lillesøsteren hennes vil at de skal dra på langtur med flåten.

– Lillesøster vil til Spania, men vi får se om det blir noe av med det første. Vi har også tullet med at vi kunne satt segl på den og dratt til Karibien, men det blir nok flest turer innenfor Norges grenser, sier Madelen.

SJØEN: Det er ikke hverdagskost å møte på en firehjulet doning midtfjords. Foto: Privat

Vekker oppsikt

Selv om flåten kun har vært på vannet siden torsdag, har den allerede rukket å få endel oppmerksomhet.

– I dag ligger den til kai ved bryggen i Tønsberg, og folk synes det er veldig stas med flåten. Folk blir glade og fornøyde når de ser den, sier han.

I årene bilen har kjørt rundt på veien har også folk hevet et øyebryn når folkevognen durer forbi.

– Bilen har alltid vekket litt oppsikt. Jeg tror det er mange som har et nostalgisk forhold til denne bilen. Det er nok mange som har et forhold til denne biltypen på en eller annen måte, sier Monstad.

Spesiell historie

Og torsdag stod flåten klar, med folkevognen fastmontert på. Bilen som har en helt spesiell historie.

– Når jeg og tvillingbrorer min var 20 år, kjøpte vi oss hver vår folkevogn. Vi kjørte rundt i dem helt til dem knelte, og da gikk vi til bilopphuggeren og fikk pant for dem. Vi angret dagen etterpå, forteller Monstad.

Mange år senere levde fortsatt minnene om drømmebilen som glapp ut av hendene på dem.

– Vi bestemte oss for at vi måtte skaffe oss hver vår folkevogn på nytt, og for noen år siden kom det i stand. De siste årene har jeg kjørt land og strand rundt med bilen på ferie, sier snekkeren.