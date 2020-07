Supertalentet gnistret for Manchester United: – Potensiell Premier League-toppscorer

Manchester United - Bournemouth 5-2

Manchester United havnet under 0-1 mot Bournemouth, men det ble bare starten på en målfest Manchester United til slutt vant 5-2.

– Jeg er veldig, veldig glad, for lager spiller med selvtillit. Vi vet hva vi holder på med. Det første målet fikk oss ikke ut av fatningen. Vi spilte videre, og det var mange ganger vi kunne åpnet forsvaret deres, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

To av scoringene var signert supertalentet Mason Greenwood. 18-åringen viste igjen sine fantastiske avslutningsegenskaper. Først med venstre, så med høyre. Greenwood har 15 scoringer i alle turneringer denne sesongen.

– Jeg gleder meg til å følge utviklingen til Mason Greenwood. Der har vi en potensiell Premier League-toppscorer, mener tidligere landslagssjef Nils Johan Semb som TV 2-kommentator.

De andre målene kom fra Marcus Rashford, Anthony Martial og Bruno Fernandes, mens Junior Stanislas og Joshua King scoret for gjestene.

Solskjær og hans spillere har nå gått hele 16 kamper uten å tape.

– Dette stadionet gjorde Louis van Gaal til den minst målfarlige i Premier League. Nå er det litt gode, gamle Manchester United over dette laget til Solskjær, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Manchester United er oppe på fjerdeplass med ett poeng ned til Chelsea, som spiller senere lørdag. Bournemouth ligger på nedrykk med ett poeng opp til trygg grunn før resten av Premier League-runden.

– Vi har ikke prestert så bra siden før «lockdownen» og etter at vi møttes. I dag spilte guttene bedre enn i de tre andre kampene etter «lockdownen», men vi møtte et bedre lag. Vi skal ikke trenge å score seks mål for å vinne borte på Old Trafford. Klarer vi å score to, bør vi klare å tvinge med oss ett poeng. Vi slipper inn altfor mange mål, sier Joshua King til TV 2.

Maguire-ydmykelse

Bournemouth tok ledelsen etter et kvarters spill da Junior Stanislas rundlurte Harry Maguire. Stanislas slo tunnel på den rekorddyre stopperen langs dødlinjen og satte inn 1-0 mellom stolpen og David De Gea.

Etter en halvtimes spill svarte Manchester United. Mason Greenwood kom seg løs og dundret løs. Ballen gikk ganske rett på Aaron Ramsdal, men var så hardt at Bournemouth-målvakten maktet å slå unna ballen.

Fem minutter senere handset Adam Smith innenfor egen 16-meter. Etter en VAR-sjekk fikk Manchester United straffespark, som ble satt sikkert i mål av Marcus Rashford til 2-1.

Helt på tampen av omgangen dro Anthony Martial seg inn fra venstrekanten og sendte ballen nydelig i det lengste krysset til 3-1.

Greenwoods høyrefot

Til andre omgang satte Solskjær inn Eric Bailly for Victor Lindelöf, og det tok ikke mange sekundene før ivorianeren havnet i trøbbel. Etter VAR-bruk fikk Bailly straffespark mot seg etter at en ball var borti overarmen på 16-metersstreken. Fra elleve meter satte Joshua King sikkert inn 2-3.

Like etter hadde innbytter Arnaut Danjuma, som hadde et treff i stolpen helt i starten av andre omgang, en ball i mål for Bournemouth, men det ble avvinket for offside.

Snaut ti minutter inn i omgangen dro Mason Greenwood seg løs i 16-meteren og satte inn 4-2 med et utsøkt avslutning med høyrefoten.

Bare fem minutter senere avgjorde Bruno Fernandes kampen med et fint plasserte frispark like utenfor i 16-meteren bak Bournemouths keeper.

Marcus Rashford trodde et øyeblikk han hadde økt til 6-2 like etter, men den engelske landslagsspissen ble avvinket for offside.

Ramsdal måtte gjøre noen gode redninger på overtid som gjorde at Manchester United «kun» vant oppgjøret 5-2.