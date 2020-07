«Dirty Dancing»-stjerne skilles etter 19 år

«Dirty Dancing» -stjerna Jennifer Grey og ektemannen opplyser på Instagram at de skilles etter 19 års ekteskap.

– Etter 19 år sammen skilte vi oss i januar, vel vitende om at vi alltid kommer til å være en familie som elsker, setter pris på og bryr seg om hverandre, skriver de i et felles innlegg på Instagram.

Paret giftet seg i juli 2001, og har den 18 år gamle datteren Stella sammen. De forteller at de nylig tok beslutningen om å gå fra hverandre for godt.

– Men vi forblir nære venner og er dypt takknemlige for det livet vi har delt og den fantastiske datteren vi har oppdratt, skriver Gray videre.

Jennifer Gray er aller mest kjent for sin rolle som Frances «Baby» Houseman i den ikoniske filmen «Dirty Dancing» fra 1987, der hun spilte mot skuespiller Patrick Swayze. Swayze gikk bort i 2009.

– Jeg er utrolig takknemlig for å få være en del av noe som har gitt glede til så mange over så mange år, skrev Gray under et bilde med medskuespiller Patrick Swayze i 2017.

Grey la ut bildet i forbindelse med at det var nøyaktig tretti år siden den ikoniske dansefilmen hadde premiere for aller første gang.

Grey har tidligere vært forlovet med Matthew Broderick (58), og har dessuten hatt et forhold til Johnny Depp (57) før den tid.