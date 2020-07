Seier for Magnus Carlsen etter storspill og kjempetabbe

Magnus Carlsen sikret seg 425 000 kroner i premiepenger da han vant andre delfinale av Chessable Masters. Med seier i andre og første delfinale vinner han den tredje turneringen i Magnus Carlsen Chess Tour.

– Jeg har det fint. Jeg er ikke spesielt fornøyd med prestasjonen i dag, men selvfølgelig veldig glad for at turneringen er ferdig og at det gikk så bra, sa Carlsen etter kampen.

Verdens beste sjakkspiller åpnet med hvite brikker og feide Anish Giri av brettet i første parti. Det ble avgjørende for sluttresultatet, for Carlsen fikk en trøblete fortsettelse.

– Dette er det aller beste partiet Magnus har spilt i denne turneringen. Han har spilt et imponerende høyt nivå hele tiden, men dette var bra i alle faser, sa Hans Olav Lahlum om åpningen.

– Dette var et parti som alle i verden ville vært fornøyd med å spille i langsjakk. Magnus spilte det i hurtigsjakk.

På et tidspunkt var nordmannen oppe i 12 minutter og 34 sekunder forskjell på klokken.

– Han spiller lynraskt for å spare opp tid og for å øke presset på Giri, sa Lahlum.

Slapp med skrekken

I andre parti begikk Carlsen en kjempetabbe og ristet på hodet da han forstod hva han har gjort, tydelig frustrert. Giri så ut til å ikke oppfatte situasjonen og utnyttet dermed ikke tabben.

– Det er en litt absurd situasjon, for jeg tenker «ja ja, da var det partiet tapt». Jeg hadde kjempet videre, så det er ikke sikkert jeg hadde tapt uansett, men det er klart at det er altfor dårlig, sa Carlsen om tabben som kunne blitt katastrofal.

– Det var flaks at han ikke så det, jeg kan ikke si noe mer enn det.

Carlsen slapp med skrekken og sikret seg remis i andre parti.

Med 1,5 mot 0,5 poeng i Carlsens favør spilte Giri tredje parti med svarte brikker og kniven på strupen. Starten av partiet var preget av Carlsens dårlige bondestruktur og mye stanging for begge parter. Giri la press på Carlsen i deler av partiet, men tapte til slutt partiet på tid.

Dermed var det 1-2 til Carlsen og Giri var nødt til å vinne fjerde parti. Det ble en komplisert stilling med mye tidsbruk for begge parter. Carlsen var lenge i trøbbel, men etter en feilvurdering av Giri, endte partiet i remis.

Magnus Carlsen vinner dermed Chessable Masters med 2,5 poeng mot Giris 1,5.

Neste turnering i Magnus Carlsen Chess Tour er Legends of Chess, som spilles mellom 21. juli og 5. august.

Saken oppdateres!