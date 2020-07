– Liverpool står overfor en ny type utfordringer

Liverpool feirer denne sesongen sitt første ligamesterskap på 30 år. Allerede sju kamper før serieavslutningen var pokalen sikret.

Tidligere Liverpool-spiller Stig Inge Bjørnebye tror man kan ha sett begynnelsen på en ny storhetstid for gamleklubben.

– Hvis de ikke fokuserer så mye på det selv. Jeg tror de må fokusere på å fullføre sesongen med samme trøkk og tæl, og vise hva de står for, sier den pensjonerte venstrebacken i TV 2s Premier League-podkast.

Liverpool gikk på en kjempesmell med 0-4 for Manchester City torsdag, men manager Jürgen Klopp var likevel fornøyd med spillernes fokus og innstilling. TV 2s fotballekspert Brede Hangeland påpekte også etter kampen at Klopps menn var laget som startet storkampen på Etihad best.

Klopp virker allerede å være klar for å kjempe om tittelen neste sesong.

– Vi kommer ikke til å forsvare tittelen neste sesong. Vi skal angripe den, uttalte Klopp forrige uke, før han ramset opp Manchester City, Manchester United og Chelsea som Liverpools tittelutfordrere.

– Vanskeligere å gjenskape

Bjørnebye mener Klopp har skapt en avgjørende kultur på Anfield.

– Klopp står for en veldig verdibasert stil med empati, lojalitet og humør. Bygger de videre på det, danner det seg en kultur. Den kulturen vil til enhver tid gjøre seg gjeldende i garderoben og rundt laget, og det er helt avgjørende for å beholde trykket, sulten og det som skal til mentalt, sier Bjørnebye, som ga seg som sportslig leder i Rosenborg ved nyttår.

Etter å ha tapt Champions League-finalen for Real Madrid i 2018, slo Liverpool tilbake året etter og hentet pokalen hjem fra Madrid. Forrige sesong ble det andreplass i Premier League med kun ett poeng opp til Manchester City, før de slo tilbake igjen og vant ligaen for første gang siden 1989/90.

– Så kommer de fort inn i en fase det handler om å gjenskape, og det er vanskeligere enn å bygge opp noe og skape resultater i utgangspunktet. Å gjenskape, holde på hegemoniet og bli jaktet på av alle andre gjør at Liverpool står overfor en ny type utfordringer, sier Stig Inge Bjørnebye.

Klopps balansekunst

Klopp har gjort det klart at det blir et rolig overgangsvindu for Liverpool på grunn av koronakrisen. Timo Werner var sterkt koblet til de røde, men RB Leizpig-angriperen kommer i stedet til å spille i Chelsea neste sesong.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener Liverpools førsteellever er uten mangler, men at man så i bortekampen mot Everton nylig at laget ble klart svekket med både Mohamed Salah og Andy Robertson ute.

– Er Divock Origi god nok? Takumi Minamino, blir han Roberto Firmino-nivå? Naby Keïta … Jeg tror Liverpool er avhengig av at disse kjøpene som har vært til forbundet med usikkerhet frem til nå, for jeg synes det er et påfallende dropp i dette Liverpool-laget når de tar bort et par av de beste. Så vil ikke Klopp nødvendigvis hente spillere som skal inn og slåss med de tre fremme (Firmino, Salah og Sadio Mané), for de vil spille selv. Det kan skape uro i troppen og misnøye. Det er en balansekunst, sier han.

Liverpool hentet ingen nye førstelagsspillere før denne sesongen.

– De tok 97 poeng og skulle ta det siste steget, og så skjedde det ingenting på markedet. Det fikk mange fans til å rive seg i håret og eksperter til å tenke City igjen. City hentet inn et par spanske landslagsspillere. Så vi ser hvordan Klopp endrer perspektivene våre, sier Øyvind Alsaker.