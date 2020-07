Tidemann (19) ble meid ned av el-sparkesykkel: – Armen lå i feil vinkel

Våge Onstad hadde vært ute og spist is med noen kompiser på Tjuvholmen i Oslo onsdag 17. juni, da han bestemte seg for å ta kvelden og satte kursen mot bussen hjem.

På vei til bussholdeplassen i Vika, gikk han noen skritt i sykkelfeltet i stedet for på fortauet, for å spare tid. Da hørte han et pling fra en sykkelbjelle bakfra.

– Da gikk jeg instinktivt mot høyre, for å komme over i fotgjengerfeltet igjen. Og pang - så ble jeg truffet bakfra og havnet på bakken. Det var overraskende mye kraft, for jeg stupte fremover, sier Onstad til TV 2.

19-åringen ble liggende på bakken med store smerter. Armen hans er bøyd i en unaturlig vinkel. Personen som kjørte på ham, falt også, men reiste seg og kjørte videre, ifølge Onstad og vitner på stedet.

– Jeg tenkte bare på at jeg hadde det ekstremt vondt og ville komme meg hjem.

– Ble helt sjokkert

Mali Skjøstad var på vei hjem fra jobb og ble vitne til ulykken. Hun forteller at sparkesyklisten som traff Onstad, kom i høy fart.

– Vedkommende falt også, men reiste seg bare og kjørte videre. Han spurte ikke hvordan det gikk. Jeg ble helt sjokkert, sier Skjøstad til TV 2.

23-åringen hjalp Onstad med å stabilisere armen og å kontakte ambulanse.

ULYKKESSTED: Onstad ble påkjørt i Munkedamsveien i Oslo 19. juni. Foto: Ingvild Fjelltveit /TV 2

– Jeg så med en gang at armen ikke var som den skulle. Du blir sjokkert over å være vitne til sånt, for du tror jo virkelig ikke at folk bare stikker av.

Måtte opereres

På sykehuset viste røntgenbildene at Onstad hadde slått opp en alpinskade fra i vinter. Metallplaten som da ble operert inn i armen, var bøyd i helt feil retning.

– Legene skjønte at de måtte operere, for platen kunne ikke være sånn. De måtte bytte den ut med en større plate og sage litt av benet i armen. I tillegg har de satt inn et ben fra hoftekammen, sier Onstad, og viser frem det lange bandasjerte arret langs overarmen.

OPERASJON: Onstad har fått et solid arr etter operasjonen i armen. Foto: Siw Borgen

Operasjonen var vellykket og legene sier at armen trolig vil bli bra. Men Onstad går på sterke smertestillende og må belage seg på en svært rolig sommer.

- Jeg har det vondt og ubehagelig, men det blir heldigvis bedre for hver dag som går, sier han.

Har anmeldt

Onstad har anmeldt hendelsen til politiet, og saken er nå under etterforskning. Familien la i etterkant av ulykken ut et innlegg på Facebook der de ba om tips i saken. Det er delt over tusen ganger og har gjort at Onstad har fått flere opplysninger om det som skjedde. Påtaleansvarlig i politiet har ikke svart på TV 2s henvendelser.

Selv håper 19-åringen at personen som kjørte på ham, forstår at det ikke er greit å stikke fra en ulykke der noen blir skadet.

Han mener også det er for mange som kjører for uforsiktig på el-sparkesykkel.

– Det er jo en genial greie, men det brukes av folk som ikke nødvendigvis skal bruke dem. Mindreårige, folk uten førerkort og folk som har drukket, sier Onstad.

FRYKTER ULYKKER: Tidemann Onstad er redd for at andre skal bli utsatt for lignende ulykker. Foto: Ingvild Fjelltveit/TV 2

– Jeg tror ikke problemet er at det ikke finnes regler, men at folk ikke følger dem. Og at det ikke er noen konsekvenser for det, fortsetter han.

Frykter verre ulykker

På sykehuset fikk 19-åringen fortalt flere historier om andre som hadde skadet seg i sparkesykkelulykker.

Skadestatistikken for sommermånedene i år er så langt ikke offentliggjort, men fra april til august i fjor, ble det registrert 337 sparkesykkelrelaterte skader ved legevakten i Oslo og akuttmottaket på Ullevål sykehus.

– Jeg tenker på at dette kunne skjedd med en person som er skjørere enn meg. Jeg er 19 år og kroppen min tåler en støyt, men hadde det for eksempel vært en eldre dame som ble truffet - jeg tør nesten ikke å tenke på hva som kunne skjedd.

– Hvorfor ønsker du å dele din opplevelse?

– Jeg håper det blir en endring i systemet. For når det er så mange som blir skadet, så er det et problem. Hvordan man skal løse det vet jeg ikke, men slik det er nå, er det veldig få som følger reglene og mange som ikke kjører aktsomt nok.