Ny kulderekord i juli: – Det er veldig kaldt til å være midt på sommeren

Sognefjellshytta satte ny kulderekord for Innlandet fylke med -7,2 grader i natt.

Natt til lørdag var det minusgrader og frost flere steder i landet.

– Det var nok den kaldeste natta på lenge, sier Olav Krogsæter, meteorolog i StormGeo.

Meteorologene skriver på Twitter at over 20 målestasjoner satte ny minimumsrekord for juli.

Aller kaldest var det på Sognefjellshytta der det ble målt minus 7,2 grader. Dette er ny rekord for Innlandet fylke. Den gamle julirekorden til Oppland og Hedemark er -6,4 grader.



Også på Filefjell og ved Geilo har det vært minusgrader og uvanlig kaldt i natt.

– Det har vært veldig kald luft de siste dagene. I natt klarnet det helt opp og da blir det ekstra kaldt, sier Krogsæter.

De neste dagene skal dte være mer overskyet og meteorologen tror ikke det vil værelike kaldt de neste dagene.