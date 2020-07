– Verken de eller vi vet hvordan det fungerer

Gjert Ingebrigtsen etterlyser et enklere og tydeligere regelverk hos Nav.

I går fortalte TV 2 historien om Thomas Aasen Markeng og Anders Fannemel som ikke har fått sykepenger fra Nav etter å ha vært ute i nesten ett år med korsbåndskader.

Men de er langt fra de eneste som har gått seg bort i Nav-byråkratiets irrganger.

Også Team Ingebrigtsen har brukt mye tid og energi på å få utbetalt fødselspenger til Henrik og Filip Ingebrigtsen. Filip og kona Astrid opplevde at saksbehandlerne på Nav var usikre på hvilke rettigheter de hadde til fødselspenger som idrettsutøvere uten én fast arbeidsgiver.

– Unormal arbeidssituasjon

– Verken de eller vi vet helt hvordan det fungerer. Så de har fått sjekket ut reglene litt, og fått laget noen retningslinjer for idrettsutøvere som skal ha fødselspenger, sier Filip Ingebrigtsen til TV 2.

For Filip Ingebrigtsen endte det med at han som far tok ut hele foreldrekvoten.

– Hun (kona) studerte i fjor og hadde ingen rett på foreldrepenger. Så da kunne jeg ta ut alt felles og full pakke. Men som idrettsutøver er liksom alt unormalt i forhold til arbeidssituasjonen.

Pappa Gjert mener regelverket for hvilke rettigheter individuelle utøvere har hos Nav ikke er tydelig nok.

– Jeg var ikke oppmerksom på at det var et uklart område før vi begynte å dykke ned i det, og guttene begynte å få avslag på søknadene sine. Da ser man jo at det er noe som mangler, sier Gjert Ingebrigtsen og utdyper.

FULL PAPPAPERM: Filip Ingebrigtsen tar ut hele foreldrekvoten i pappaperm for lille Ellie som ble født i februar Foto: Instagram

– Det er ikke et allment regelverk som alle kjenner til. Det er nok mange som går glipp av både støtte og hjelp i situasjoner som foreldre og som skadet. Der de går glipp av å få de samme tilskuddene og rettighetene som de har krav på.

– Men dere har hatt en god dialog med NAV?

– Ja, vi har hatt en god dialog når det kommer til fødselspenger når det kommer til Henrik og Filip. Vi har også pratet en del med NISO om dette, og hvis den jobben vi har gjort kan være til hjelp for andre så er det bra, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Regelverket er ikke tilpasset

Trenerpappaen mener Norge nå er modent for å få et enklere og mer tilpasset regelverk for toppidrettsutøvere. Individuelle idrettsutøvere lever i stor grad av premiepenger, startpenger, og enkelte sponsorinntekter og stipender. Inntektene avhenger også av prestasjoner, og er man skadet mister man muligheten til å kjempe om disse midlene.

– Vi er et lite land, og vi er få mennesker. Og vi er enda færre idrettsutøvere som stifter familie, får barn, og som ikke er lønnsmottakere, eller selvstendig næringsdrivende. Man er ingen av delene – så hvor er man hen i verden? spør Gjert retorisk.

– Kanskje er det et regelverk som ikke er tilpasset dette. Så man kan ikke gå gjennom et langt liv som idrettsutøver uten å ha de samme rettighetene som vanlige folk, sier han.

Filip Ingebrigtsen håper at den mølla de har vært gjennom med NAV også kan hjelpe andre utøvere i samme situasjon.

– Nå har vi kanskje gått opp litt av løypa. Jeg har i alle fall gått opp løypa med fødselspenger for Jakob, ler Filip med et lite hint om at lillebror snart må skaffe seg familie.