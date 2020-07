Nektes sykepenger: – Det er tragisk

Verst er det for unggutten Thomas Aasen Markeng (20) som ødela korsbåndet i desember i fjor. Den kompliserte kneskaden gjør at han fortsatt ikke kan gjøre jobben sin som skihopper fullt ut. Og da skulle man kanskje tro at han var kvalifisert til sykepenger fra Nav.

– Nei, det har gått dårlig. Jeg har ikke fått noen ting, sier Thomas Aasen Markeng til TV 2.

Kometen som slo gjennom med sin første pallplass i verdenscupen i fjor, har heller ikke hatt mulighet til å legge seg opp penger han kan tære på i skadeperioden.

– Ikke dokumentert inntektstap

Nav begrunner avslaget slik.

– Vår vurdering av Markengs sak er at han ikke har rett til sykepenger fordi han ikke har et dokumentert inntektstap i tråd med det regelverket krever for å ha rett til sykepenger, altså en pensjonsgivende inntekt, sier fungerende ytelsesdirektør i Nav, Bjørn Lien, til TV 2.

Markeng er oppgitt over avslaget.

– De mener vel at de inntektene jeg har i hopp ikke er noe fast lønn den forstand at vi har krav på sykepenger.

– Hva har det ført til for din del?

– Nei, jeg må leve på mamma og pappa da. Og så har jeg til slutt nå måtte finne meg en jobb for å klare å kunne satse fullt og klare å finne midler til å komme meg tilbake igjen.

De norske landslagshopperne har ikke fast lønn fra Skiforbundet. Premiepenger er eneste inntekten de har i løpet av en sesong, i tillegg til noen få private sponsorer.

Landslagssjef Alexander Stöckl mener derfor det er en systemsvikt at Markeng faller utenfor det norske velferdssystemet.

– Det er tragisk. Særlig når du vet hva en idrettsutøver ofrer i løpet av en karriere og hvor mye han faktisk skaffer av interesse for landet sitt, sier Stöckl.

Han trekker fram at i hans eget hjemland Østerrike har man en ordning der alle internasjonale idrettsutøvere er sikret en grunnlønn gjennom å være ansatt i politiet eller militæret.

De vinner medaljer i VM og OL for Norge. Og så er det Norge som ikke gir dem noe tilbake. Alexander Stöckl

– Alle som er her på landslaget starter i konkurranser for Norge. De vinner medaljer i VM og OL for Norge. Og så er det Norge som ikke gir dem noe tilbake, sier Stöckl.

Har ventet et år på svar

Veteranen Anders Fannemel har skadet korsbåndet. Han søkte Nav om sykepenger på sensommeren i fjor. Men saken ligger ennå fast i systemet.

– Jeg håper jeg skal få det. Jeg mener i alle fall at jeg burde få det med tanke på at jeg har tjent penger i mange år og skatta av de pengene, sier Fannemel til TV 2.

– Men du har ennå ikke fått dem.

– Det er en lang prosess. Sikkert fordi det ikke er så ofte de har folk som meg inne i systemet, og at det har vært vanskelig for meg å få tak i de kvitteringene som må til og få sendt inn.

– Det at det ikke finnes en fast ordning for utøver som deg. Hva tenker du om det?

– Sånn som i mitt tilfelle så har jeg levert skattemelding hvert år som alle andre. Og det står på skattemeldings hvor mye jeg har tjent og hvor mye jeg har skattet i utlandet og i Norge. Så det står egentlig klart hva jeg burde få mulighet til å få i eventuell støtte. Men, ja, det er vel ikke så enkelt, sier Fannemel med et oppgitt smil.

Nav vil ikke kommenere Fannemels sak siden den fortsatt er til vurdering.

– Store krav til dokumentasjon

I mellomtiden har også Fannemel vært nødt til å ta seg jobb som lærer på NTG i Lillehammer. I tillegg har han levd på oppsparte midler.

– Det var kanskje verst i starten. Jeg har jo spart penger med tanke på at jeg kanskje kunne komme i en slik situasjon. Jeg har vært forberedt på det.

Fannemel beskriver dialogen med nav som ryddig. Og han håper han får gjennomslag for kravet om sykepenger.

– Hvor godt vil eventuelle penger fra Nav komme med?

– Nei, da går jeg fra null i inntekt siste året til å ha en inntekt. Og det har jo ganske mye å si, sier han og fortsetter.

– Den uvissheten om når du skal tjene penger har jeg alltid hatt. Det er prestasjonsbasert og det har jeg akseptert siden jeg er skihopper. Men jeg synes likevel at når man bidrar med å betale skatt som andre arbeidstakere, så burde en få samme rettigheten når man plutselig har uflaks.

I følge Nav-direktøren har idrettsfolk rett på sykepenger, men samtidig innrømmer han at det er kompliserte saker med et strengt regelverk.

– Den pensjonsgivende inntekten som sykepengegrunnlaget regnes ut fra må være dokumentert. En idrettsutøver kan være, arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende eller en kombinasjon av disse. Hva som gjelder for den enkelte utøver vurderes individuelt i hvert tilfelle.

– Disse sakene kan være krevende å utrede, blant annet fordi det stilles store krav til dokumentasjon fra den som søker, sier Bjørn Lien.