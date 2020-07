Brann i gymsal på skole i Moelv – brannvesenet har kontroll

Lørdag ettermiddag rykket nødetatene ut til Gamle Kilde skole i Moelv i Ringsaker etter at det begynte å brenne.

Brannvesenet meldte første at de ikke hadde kontroll, og at det var fare for spredning. Men like etter klokken 13.00 skriver Hedmarken brannvesen på Twitter at brannen er under kontroll.

Det pågår nå etterslukking.

(©NTB)