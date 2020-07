SIAN-demonstrasjon utenfor Stortinget – stort politioppbud

Lørdag arrangerte organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) en demonstrasjon utenfor Stortinget.

Det var sperret av et stort område for å hindre at det blir konflikt mellom demonstrantene og motdemonstrantene.

Mange av motdemonstrantene ropte og viste fingeren til SIAN-medlemmene, men demonstrasjonen gikk relativt rolig for seg.

– Det var noen mindre forhold som politiet måtte gripe inn i. To personer ble innbragt og to personer ble bortvist fra stedet, skriver politiet etter at aksjonen ble avsluttet.

Mye politi på stedet

Flere politipatruljer samlet seg rundt demonstrantene for å passe på at alt går rolig for seg.

– Vi er på stedet med med politimannskaper for å sørge for at dette går rolig for seg og at ale oppfører seg hyggelig og med respekt, skriver politiet på Twitter.

SPERRET AV: Området er sperret av og politiet følger nøye med. Foto: Mads Fremstad

Politiet har snakket med flere av motdemonstrantene og sjekket at folk ikke har med seg tomater eller noe annet som skal kastes på SIAN-medlemmene.

Kastet egg og tomater

Det gikk heftig for seg da SIAN demonstrerte på Mortensrud torg for to uker siden.

SIAN hadde fått tillatelse av Bymiljøetaten til å holde demonstrasjonen, men ble som ventet møtt av en stor gruppe motdemonstranter.

Flere av motdemonstrantene kastet egg og tomater på SIAN-medlemmene. Lederen i organisasjonen Lars Thorsen sto bak en politisperring og ble beskyttet av politifolk med skjold.