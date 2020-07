Spanske myndigheter tar drastisk grep – 200 000 settes i isolasjon

Katalanske myndigheter har satt 200 000 spanjoler i isolasjon etter et smitteutbrudd.

Det har blitt registrert flere nye koronasmittede personer i Segria-området nord i Spania de siste dagene. Nå tar spanske myndigheter et drastisk grep for å få smitten under kontroll.

Fra og med klokken 12 på lørdag skal alle som bor i Segria-område isoleres. Dette er et område som har rundt 200 000 innbyggere.

Det er ikke bestemt hvor lenge området skal isoleres, skriver den spanske avisen El Pais.

– Vi tar et steg tilbake for å beskytte oss selv og få kontroll på smitten, sa den katalanske presidenten Quim Torra på en pressekonferanse.

Fire timer på å dra

Isolasjonen starter klokken 12, men presidenten forklarer at det er lov å forlate og dra inn i området frem til klokken 16, skriver El Pais.

De som ikke befinner seg i området, men har bostedadresse et annet sted har derfor bare noen timer på å forlate stedet.

Etter klokken 16 vil det kun være lov å forlate området på grunn av jobb. Isolasjonen vil påvirke transport og bedrifter.

Det er første gang det innføres begrensninger på folks bevegelsesfrihet i Spania siden unntakstilstanden i landet ble opphevet 21. juni.

– Tøff beslutning

Presidenten sier at det har vært en tøff beslutning, men mener det er nødvendig.

Det siste døgnet er det registrert 60 nye smittetilfeller, noe som betyr at over 4.000 personer i fylket El Segrià har fått påvist smitte.

Politiet har blitt oppfordret til å gi bøter til alle som ikke følger isolasjonen, skriver den spanske avisen El Pais.

Over 28.000 mennesker er døde i Spania etter å ha fått påvist covid-19.