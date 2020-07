Prins William på pub igjen: – Jeg er en cider-mann

I likhet med her til lands, har barer og utesteder i Storbritannia holdt stengt i en lengre periode på grunn av den pågående koronapandemien.

Men nå er den gradvise åpningen av landet i gang, noe som betyr at folk igjen kan ta seg noe godt i glasset på en bar. Og fra og med lørdag klokken seks er barene i England åpne igjen.

Selvskreven gjest

Da prins Williams lokale pub The Rose and Crown i Snettisham tjuvstartet åpningen på fredag, var hertugen en selvskreven gjest.

Det skriver Sky News.

Etter å ha spritet hendene med antibac, bestilte prinsen en halvliter med cider.

– Jeg er en cider-mann, forklarte hertugen til de ansatte.

William tok deretter plass i restaurantens hage, sammen med flere av servitørene. Da maten og drikken ble servert, slo prinsen til og med av en vits:

– Jeg vet ikke hvor jeg betaler, men jeg skal gjøre det før jeg drar, jeg lover!

– Litt bekymret

Men åpningen av puber og barer har skapt bekymring, også i England. Flere har stilt spørsmålstegn ved at første åpningsdag er på en lørdag, og ikke i en ukedag.

Statsminister Boris Johnson har anmodet befolkningen om å ta det med ro når kranene åpner igjen.

Også hertugen uttrykte bekymring for store folkemengder.

– Det kan hende at mange samler seg på puben, fordi man ønsker et miljøskifte etter å ha vært hjemme så lenge, sa prinsen til de ansatte ved The Rose and Crown.

– Vi er litt bekymret, men vi er klar, svarte Anthony Goodrich, sjef for den lokale puben i Snettisham.