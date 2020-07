Bayern-meldingen har satt fart på Liverpool-ryktene

Thiago Alcântaras tid i Bayern München går mot slutten, for den tekniske midtbanespilleren ønsker ikke å forlenge når ett år gjenstår av kontrakten.

– Han er en topp fyr både på og utenfor banen. Vi har vært i seriøse forhandlinger med ham og oppfylt alle hans ønsker, men det ser ut til at han kanskje vil gjøre noe nytt på slutten av karrieren, sier Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge til Bild.

Det har en stund versert rykter om at Liverpool ønsker å sikre seg Thiago.

Nekter for Liverpool-kontakt

Den spanske avisen Sport meldte allerede for to dager siden at Thiago, som spiller landslagsfotball for Spania, er svært nær en overgang til Premier League-mesterne.

– Vi har aldri hatt kontakt med Liverpool. Hvis han ønsker seg dit, må vi håndtere det, sier Rummenigge, som samtidig gjør det klart at Thiago blir solgt dersom han ikke forlenger denne sommeren.

– Vi ønsker ikke å miste spilleren gratis neste år, sier Rummenigge.

Ifølge den anerkjente Bayern München-journalisten Christian Falk i tyske Bild har Thiago allerede tatt farvel med lagkameratene, og i Bayern-garderoben skal det snakkes om at Liverpool blir neste stopp for Thiago.

– For gammel og dyr

Liverpool Echo skriver imidlertid at Thiago-ryktene ikke har rot i virkeligheten. Lokalavisen peker på 29-åringens alder og prislapp på om lag 355 millioner kroner, samt at Liverpool-manager Jürgen Klopp har flere alternativer på midtbanen, som grunner til at Thiago ikke blir rød.

Normalt troverdige The Athletic-journalist James Pearce ønsker ikke å utelukke en overgang fullstendig, da Klopp er en stor beundrer av Thiago, men Pearce peker på de samme grunnene som Liverpool Echo for hvorfor Klopp og Liverpool ikke kommer til å gå etter Thiago Alcântara i sommer.

Adam Lallana kommer til å forlate Liverpool til sommeren. Flere melder at en annen midtbanespiller, Xherdan Shaqiri, kan slå følge med Lallana. I tillegg er Georginio Wijnaldum inne i sitt siste kontraktsår, men den nederlandske midtbanespilleren skal være ønsket videre på Merseyside.

Bayern gir opp Havertz

I intervjuet med Bild kunne også Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge utelukke et kjøp av Bayer Leverkusen-kometen Kai Havertz denne sommeren.

– Vi har en veldig stor økonomisk utfordring foran oss. Vi har ikke økonomi til å gjøre det i år, selv om vi liker spilleren, sier Rummenigge.

Real Madrid og Chelsea skal også være med i kampen om Havertz.

– Det er ingenting konkret. Han er for øyeblikket for spiller. Jeg håper han blir værende ett år til. Vi har et enighet om at han kan gå dersom det er riktig, sier Bayer Leverkusens sportsdirektør, Rudi Völler, til Bild.

Bayern München og Bayer Leverkusen møtes i cupfinalen lørdag kveld.