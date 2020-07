Uforandret situasjon på redningsskipet «Ocean Viking» – skal få italiensk helsehjelp

Mannskapet er fortsatt forskanset på det norske skipet etter at det i går ble erklærte unntakstilstand.

180 migranter og flyktninger befinner seg om bord på «Ocean Viking». Situasjonen på skipet har lenge vært urolig, men fredag forverret den seg såpass kraftig at mannskapet erklærte unntakssituasjon.

– Sikkerheten til de 180 overlevende og mannskapet om bord kan ikke lenger garanteres, skriver organisasjonen som drifter skipet, SOS Méditerranée i en pressemelding fredag kveld.

Lørdag morgen er det fortsatt en nødssituasjon på båten som er norskeid og har norsk kaptein.

– Situasjonen er uforandret, men det har ikke vært noen hendelser i løpet av natten, sier daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore til TV 2.

NØDMELDING: Daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore forteller at «Ocean Viking» sendte ut en nødmelding til italienske myndigheter for å be om bistand. Foto: Frode Hoff / TV 2

Skal få helsehjelp

Bakgrunnen for unntakstilstanden er at en gruppe på 44 migranter prøvde å presse skipet til havn. Skipet har vært ute til havs i lang tid fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Flere av migrantene er svært preget av situasjonen og de siste dagene har det vært flere selvmordsforsøk.

– Det er en ustabilitet knyttet til noen av migrantene som er grunnen til at vi ønsker å komme i havn så fort som mulig, sier Jacobsen.

Italienske myndigheter har lørdag bestemt seg for å sende medisinsk personell om bord for å hjelpe til.

– Italiensk helsepersonell kommer ombord på morgenen for å assistere skipets eget medisinske personell, sier Jacobsen.

Forskanset seg

Fredag ettermiddag sendte skipet ut SOS om at det maritime mannskapet hadde forskanset seg.

SEILAS: Redningsskipet «Ocean Viking» har et mannskap på ni personer. En er fra Polen, en er fra Tsjekkia, seks er fra Filippinene og kapteinen er norsk. Foto: AP

Kapteinen, som er norsk, har sendt en nødmelding til italienske myndigheter for å be om bistand.

– Vi kan bekrefte at kapteinen er norsk og at skipet seiler under norsk flagg, sier Laura Garel, presseansvarlig i SOS Mediterranee til TV 2.

Daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore forteller at «Ocean Viking» har et mannskap på ni. I tillegg jobber 24 personer fra den humanitær organisasjon SOS Méditerranée med å ta seg av migrantene.

Oppleves som truende

Flere av de fra hjelpeorganisasjonen som jobber på dekk har opplevd noen av migrantene som truende.

– Organisasjonen som jobber på dekk har sagt at de opplever situasjonen som truende. Under normale omstendigheter er det hjelpeorganisasjon som skal håndtere slike situasjoner, men når det går på totalsikkerheten må kapteinen og rederiet bli involvert, sier Jacobsen.

Han håper at italienske eller maltesiske myndigheter snur og lar skipet legge til kai.

– Har dere utløst en nødssituasjon for å tvinge landene til å la skipet få legge til land?



– Skipet er utstyrt for å kunne vente over lang tid med å komme til land, men når man føler en ubehagelig situasjon for det operative personale ombord må vi forsøke å finne en rask løsning, sier Jacobsen.